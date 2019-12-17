Demet Akalın eşi Okan Kurt’la birlikte Masterchef’te yarıştı!

MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu bu sefer ünlüler arasında oynandı. Demet Akalın – Okan Kurt çifti ile Alişan ve Buse Varol çiftleri arasında oynanan kaptanlık oyununda mavi takımın kaptanı belli oldu. Demet Akalın – Okan Kurt çifti oyunu kazanarak takımlarına ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandılar.

Masterchef Türkiye’nin son bölümüne Demet Akalın – Okan Kurt çiftiyle, Alişan- Buse Varol çifti arasındaki yarış damga vurdu. Demet Akalın, Suna Aydın elenince ‘Masterchef bitmiştir’ tweeti atmıştı. Demet Akalın yarışmaya Suna modeli saçlarıyla katıldı.

Masterchef Türkiye’nin dün akşamki bölümünde Alişan ve eşi Buse Varol, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt’a karşı kıyasıya bir yarışa girdi. Ünlü çiftler şeflerin istediği menüyü zamanında yetiştirmek için ter döktü. Alişan mutfaktaki beceriksizliğini eşi Buse Varol ile telafi etmeye çalışırken, Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ‘omlet’ şovu yaptı.

DEMET SAÇ MODELİYLE GÖNDERMEDE BULUNDU

Masterchef Türkiye yarışmacıları arasında Suna Aydın’ın fanatiği olan Demet Akalın, yarışmaya saçlarını onun gibi toplatarak katıldı. ‘Ben Suna ekolünden geliyorum’ diyen Demet Akalın, yarışmacı elendiğinde sosyal medya üzerinden verdiği tepkiyle hatırlanıyor.

Elemeden sonra Suna’nın restorantına giden Demet Akalın, o ve Güzide ile bu fotoğrafını paylaşıp eleştirilerine şöyle devam etmişti: “Sevseniz de sevmeseniz de torpilli dediğiniz bu kadın elenmeyi haketmedi”

‘Masterchef bitmiştir’ diyen Demet Akalın’ın eşiyle birlikte yarışmaya katılması bu açıdan ilginç oldu. Mehmet Yalçınkaya’da ünlü ismi ağırlarken ‘Zaman zaman sizi kızdırıyoruz’ diyerek o sözlere gönderme yaptı. Masterchef’te Okan Kurt ile Demet Akalın’ın rakibi olan Alişan ile karısı Buse Voral hayli ter döktüler. Buse Varol kendini oyuna fazlasıyla verirken Alişan ‘Ben menüyü bile bilmiyorum’ diyerek herkesi güldürdü.