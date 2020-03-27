Demet Akalın: Harcarken bir düşün hocam

Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir zamanlar Survivor’da yarışan İhsan Tarkan’ın Survivor Panorama programında yaptığı yorumları eleştirdi.

Özellikle toplumsal konulara karşı duyarsız kalmayan ve dobra kişiliği ile dikkatleri üzerine geçen Akalın, sosyal medyadan açık açık bütün fikirlerini ifade etmeyi seçiyor.

Demet Akalın’ın yorumlarından nasibini son olarak Survivor Panorama programında yorumculuk yapan İhsan Tarkan aldı. Ünlü şarkıcı Survivor programını izlerken hikaye attı ve İhsan Tarkan’ın Survivor yarışmasındayken yaptıklarını hatırlatmayı ihmal etmedi.

“HARCARKEN BİR DÜŞÜN HOCAM”

Akalın Tarkan’ı etiketlediği hikayesinde; “İhsan kardeş, sen hatırlamıyorsan finalde ve kızın doğum gününde Merve’yi adada yalnız bırakmıştın. İnsanlıktan bahsetme bana. İhsan kendine gel” sözleriyle hatırlatma yaptı. Akalın aynı zaman hikayesinde;” Harcarken bir düşün hocam” notunu düşmeyi de

ihmal etmedi.

Ünlü sanatçı Tarkan’ı esprili bir dille eleştirdikten sonra kıza Hira’ya dönerek “Benimle aynı fikirde misin?” diye sordu. Kızından onayı alan Akalın’ın keyfi iyice yerine geldi.