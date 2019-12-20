Demet Akalın ifşa etti: ‘Komik değil kardeşim’

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, yine buradan yaptığı bir paylaşımla adını kullanarak takipçilerini kandırmaya çalışan bir ismi ifşa etti.

Gündelik hayatında sadece şarkıları ve renkli hayatıyla değil aynı zamanda yaptığı yardımlarla da gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, bu defa adını kullanarak insanları kandırmaya çalışan bir sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

AYAKKABI GÖNDERMİŞ GİBİ GÖSTERDİ

Akalın, sanki kendisi bir takipçisine ayakkabı göndermiş ve o takipçisiyle yazışmış gibi gösterilen paylaşımları kendi hesabına taşıdı ve adını kullanarak yapılan bu hareketi şu sözlerle eleştirdi:

“Türkiye’de 7 tane Demet Akalın var! Ama ne yazık ki hediyeyi gönderen ben değilim fake fake yazışmalar koyuyorsun inan komik değil kardeşim daha yaratıcı ol!”