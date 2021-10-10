Demet Akalın: Kendi paramla okul yaptırıyorum, Gülben Ergen gibi milletten toplamıyorum

Muğla’da konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gülben Ergen’i hedef aldı: Antalya’da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren Demet Akalın, şarkılarını bir süre dinleyicilerin arasında söyledi. Ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını da belirterek, “Antalya’da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum” şeklinde konuştu.