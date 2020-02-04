Demet Akalın, kızı için minibüs aldı

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira’nın 6’ncı yaş günü için 270 bin liralık bir hediye satın aldı Akalın, kızının okula rahat gitmesi için satın aldığı minibüs üzerinde özel işlemler yaptırdı.

Benzerine dünyaca ünlü starlarda rastladığımız bir harekete şarkıcı Demet Akalın imza attı. Akalın, 6 yaşına giren kızı Hira için büyük bir sürpriz yaptı. Toplamda 270 bin lira vererek bir minibüs satın alan Akalın, içini ve dışını pembe renge boyattı. Kızının okula rahat gidip gelebilmesi için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı, o minibüse bir de yatak koydurdu.