Demet Akalın sordu, Avrupa Birliği cevapladı

Avrupa’dan gönderilen yangın müdahale uçağının Türkiye’ye giriş yapmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile şarkıcı Demet Akalın arasında sosyal medya üzerinden “yangın söndürme” diyalogu yaşandı.

AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın’ın yangın müdahale uçaklarının Türkiye’ye ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna Twitter’dan cevap verdi. Paylaşımda şöyle denildi:

– Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30’da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya’dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz.

AB Türkiye Delegasyonu ayrıca, Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı ileterek, dayanışma vurgusu yaptı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegesyonu’nun sosyal medya hesabından “AB, bu zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Türkiye’nin talebi üzerine rescEU filosundan 3 adet Candair tipi uçakla İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Geçmiş olsun Türkiye” paylaşımı yapılmış, şarkıcı Demet Akalın ise yangın söndürme uçaklarının ne zaman geleceğine ilişkin soru sormuştu.

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