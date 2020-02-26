Demet Akalın’dan Aleyna Tilki açıklaması: ‘Annesi beni ilgilendirmez’

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kendisi ile ilgili “Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze, şimdi Aynur” diyen Aleyna Tilki’nin annesine cevap verdi: “Annesi beni ilgilendirmez, ben Aleyna ile muhatabım.”

Burcu Esmersoy, daha önce Instagram hakkında bir itirafta bulunarak “Instagram benim için çok eğlenceli bir yer. Az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri de ayıp olmasın diye takipteyim. Ama onları sessize alıyorum” sözlerini söyleyip Demet Akalın’ı takipten çıkarmıştı. Akalın’da Esmersoy’a çok sinirlenerek sitem etmişti. Alişan’ın Nişantaşı’nda bulunan dönercisinde bu konu kendisine sorulan Akalın, “Bayatladı o konu artık, bir dargınlığım falan yok, sosyal medyada olur öyle şeyler” dedi.

‘ANNESİ BABASI BENİ İLGİLENDİRMEZ’



Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in “Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…” açıklaması da hatırlatılan Akalın, “Biz o olayı Aleyna ile kapattık. Keşke tüm teyzeler benim gibi olsa, hiç teyze gibi duruyor muyum? Annesi babası beni ilgilendirmez, ben Aleyna ile muhatabım, Aleyna’yı çok seviyorum” açıklamasını yaptı.