Demet Akalın’dan ‘Benim hiç sabıkam yok’ açıklaması

Kızı Hira ile yeni yıl alışverişine çıkan Demet Akalın, evine gelen haciz memuru hakkında açtığı davaya dair, “Benim hiç sabıkam yok arkadaşlar, beraat alan amcanın var mı yok mu bilemiyorum! Ona sorun, gelseydiniz görürdünüz” dedi.

Demet Akalın kızı Hira ile birlikte yeni yıl alışverişi yaparken objektiflere takıldı. Gazetecileri karşısında gören Akalın, Hira’nın hasta olduğu için okula gidemediğini belirterek, “Fırsattan istifade birlikte vakit geçirelim dedik” dedi.

Demet Akalın’ın geçtiğimiz yıllarda borcu olmadığı halde evine gelerek haciz işlemi yapıldığı ve eşyalarına zarar verildiği iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu icra memurunun, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etmesi ile ile ilgili sorulan sorulara da şu yanıtı verdi:

“Benim hiç sabıkam yok arkadaşlar, beraat alan amcanın var mı yok mu bilemiyorum! Ona sorun, gelseydiniz görürdünüz.”