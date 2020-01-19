Demet Akalın’dan Merve Özbey itirafı

Demet Akalın, Merve Özbey’in kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, bir itirafta bulundu: “Kızın çıkış şarkısını aldım o hep içerimde yara. O şarkının hayrını görmedim. Bir daha öyle bir şey yapar mıyım, yapmam! Benim Allah korkum var.”

KKTC’de sahne alan Demet Akalın, samimi açıklamalarda bulundu. Sömestr için kızı Hira ile Uludağ’a gideceklerini belirten Akalın, “Hira kar görsün diye arkadaşlarımızla beraber Uludağ’a gideceğiz” dedi.

Birkaç kadının kıyafetleri ile ilgili de polemik yaratacak sözler sarf eden Akalın, “Birkaç kadın inanılmaz kötü giyiniyor. Dehşet yani… Dekolte değil onların giydiği, pornografik. Popçular değil ama şimdi söyleyemeyeceğim adını. Hiç hoşuma gitmiyor. Midem bulanıyor gördüğüm zaman” ifadelerini kullandı.

‘SANAT CAMİASINDAN DOST OLMUYOR’

Geçtiğimiz hafta YouTube’de katıldığı bir programda çıkaracağı albüme engel olunduğunu söyleyen Akalın, o ismin Pınar Aylin olup olmadığına dair sorulara da şöyle yanıt verdi: “Ben isim vermedim. İsim söyleyebilsem daha neler anlatacağım. Zamanında insan hırslarına yenik düşüp birçok şeye girmiş olabilir. Ekmekle oynamak bana doğru gelmiyor. Sanat camiası öyle değil, herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Sonuçta Hülya Avşar’a hep kızıyordum ama sonuçta o daha tecrübeli olduğu için ona geliyorsun yani. Sanat camiasından dost falan olmuyor” dedi.

“Siz hiç kimseye engel olduğunuz mu?” sorusu ile karşılaşan Akalın, bir itirafta da bulundu: “Hayatımda bir tane öyle bir şey var. O da yani şarkı inanılmaz güzeldi. Merve Özbey, hayatta hiçbir zaman “Demet Hanımsız” konuşmaz. Onun için bende yeri çok kıymetlidir. 4 sene bize emek verdi. Kızın çıkış şarkısını aldım. O hep içerimde yara. ‘Gönül rahatlığıyla veriyorum’ dedi. Ama o şarkının hayrını görmedim. ‘Şerefime Namusuma’ bir tek müzisyenler arasında sevildi. Bir daha öyle bir şey yapar mıyım, yapmam! Benim Allah korkum var.”