Demet Akalın’ın acı kaybı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve buradan yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini de gösteren Demet Akalın, bu defa takipçileriyle üzücü bir haber paylaştı. Özel hayatına dair bol miktarda paylaşıma imza atan Akalın, bu defa acı bir haber verdi. Teyzesinin hayatını kaybettiğini duyuran Demet Akalın, eski döneme ait bir kareyi “Teyzem gitti, mekanı cennet olsun” notuyla paylaştı ve bu paylaşım üzerinden taziyeleri kabul etti.

Akalın’ın ne kadar fazla seveninin olduğu ise, yaptığı bu paylaşımın henüz iki saat içerisinde 60 bin kişi tarafından görülmesi ve bir o kadar da yorum almasıyla ortaya çıktı.