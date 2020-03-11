Demet Akalın’ın Cem Yılmaz tespiti: Başka bir beklentide olun demiyor

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, dün akşam Cem Yılmaz’ın Bostancı’daki stand-up gösterisini izlemeye gitti. Gösteriden mutlu bir şekilde ayrılan ve bol bol eğlenen Akalın, bu geceyle ilgili bir paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi.

Instagram hesabı üzerinden “Cem Yılmaz iyi ki varsın” yazan Akalın, bu paylaşımına bir takipçisinin yaptığı “Ablacım neden iyi ki var ki?” şeklinde bir yorumu da yanıtsız bırakmadı ve “Kafamı dağıttı epey güldüm, zaten adam başka bir beklentide olun demiyor” şeklinde bir açıklamada bulundu.