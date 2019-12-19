Demet Akalın’ın evine hacze gelen icra memuru beraat etti

Şarkıcı Demet Akalın’ın, eski eşinin ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle borçlu şirket yerine kendi evine hacze geldiğini ve eşyalara zarar verdiğini iddia ettiği icra memuru yargılandığı davada beraat etti.

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz yıl temmuz ayında, eski eşinin ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle borçlu şirket yerine kendi evine hacze gelen memurdan şikayetçi olmuştu. Akalın’ın şikayeti üzerine, icra memuru Yavuz N. hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 3 buçuk yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanık Yavuz N. ve avukatı Eşref Altınoluk ve müşteki Demet Akalın’ın avukatı Ayten Hiçyılmaz katıldı. Şarkıcı Demet Akalın ise duruşmaya katılmadı.

AKALIN’IN AVUKATI: HACİZ TUTANAĞI FARKLI DOLDURULMUŞTUR

Haciz tutanağında yönetime gidildiğinin belirtildiği, ancak polis memurlarının gidilmediği yönünde beyanları olduğunu söyleyen ünlü şarkıcının avukatı Ayten Hiçyılmaz, “Sanık da ifadesinde dolaylı olarak müvekkilimin adresine gidildiğini kabul etmektedir. Yönetimdeki kişilere sorulan sorulardan da icra memuru tarafından yönetime gidilmediği anlaşılmaktadır. Haciz tutanağı farklı şekilde doldurulmuştur” dedi.



‘EVİN KİME AİT OLDUĞUNU ARAŞTIRMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİLİM’ DEDİ

Sanık Yavuz N. savunmasında beraatini isteyerek, “Benim araştırmakla yükümlü olduğum husus evin kime ait olup olmadığı konusuyla ilgili değildir. Sadece haczi istenen malın kabil olup olmadığı ile ilgilidir. Ancak ben hacze kabil olmayan bir mal haczedersem suç işlemiş olurum. Onun dışında görevimin gereğini yerine getiriyorum. Kasten bir şey yapmış değilim. Yönetime sordum” ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yavuz N.’nin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli delil elde edilemediğini belirterek, sanığın “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından beraatine karar verdi.