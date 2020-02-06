Demet Akalın’ın hayali: Amerikan başkanı İbrahim Baycora!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrinde göreve başlayan ilk Türk kökenli emniyet müdürüyle ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrinde ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. İbrahim Mike Baycora, düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti.

Yaşanan bu gelişmeyi akşam haber bültenlerinde izleyen Demet Akalın, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla ilginç bir noktaya dikkat çekti. Yakın zaman öncesine kadar başkanlık yarışında ilkleri yaşayan Amerika’nın ilerleyen dönemlerde bir Türk başkan seçip seçemeyeceğini sorgulayan Akalın, haberin ekran görüntüsü üzerine: “İster misiniz Amerikan başkanı olsun ileride” notunu düştü.