Demet Akalın’ın ‘Teyze’ şaşkınlığı

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram DM’den bir takipçiye sert çıktı; “Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…” Öztel’in bu mesajını gören Demet Akalın yaşadığı şaşkınlığı “Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna’nın bundan haberi var mı?” sözleriyle dile getirdi. Aleyna Tliki ile yakın dost olan ve Tilki’yi neredeyse tüm özel günlerine davet eden Akalın’ın bundan sonra nasıl bir tavır takınılacağı merak ediliyor.