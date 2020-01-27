Demet Şener: ‘Birbirimize uğur getirdik’

Eski manken Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Spor giyim tarzları ile dikkat çeken ikili, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.

Sömestir tatilinden dolayı bol bol çocukları ile vakit geçirdiğini belirten Şener, “Çocukların karneleri çok iyi geldi, ikisi de teşekkür aldı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Dubai’ye giden ikili, “Tatil için değil, iş için gitmiştik. Zaten ileri tarihlerde, Avrupa ülkeleri de olacak” dedi.

Evlilikleri ve çocuk hakkında konuşan Şener, “Biz Cenk ile birbirimize çok iyi geldik, birbirimize uğur getirdik. Çocuk için kısmet diyorum” dedi.