Demet Şener kocasından sporda da ayrılmadı

Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla spora olan düşkünlüğünü gözler önüne seriyor. Kimi zaman bir yoga matı üzerinde gördüğümüz Şener, kimi zaman da spor salonunda yürüyüş yaparken çekilmiş bir karesini paylaşıyor.

Cenk Küpeli ile yaptığı evlilik sonrasında özellikle sosyal medya paylaşımlarına bol miktarda karı koca fotoğrafı koymaya başlayan Demet Şener, yaptığı son paylaşımla ne kadar uyumlu bir çift olduklarını gösterdi. Şimdiye kadar katıldıkları davetlerde çekilmiş ya da yürüyüş yaparken görüldükleri anları Instagram hesabından paylaşan Şener bu defa da kocası Cenk Küpeli ile spor salonunda çalışırken görüldüğü bir anı takipçileriyle paylaştı.