Demet Şener, yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraflarını paylaştı

13 Ocak’ta Cenk Küpeli ile boşanan Demet Şener, iki ay önce iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Kapodokya’da tatil yaptı. Aşka gelen Şener ise Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle pozlarını paylaştı.
Eski manken Demet Şener, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman’la Kapodokya’ya tatil yapmaya gitti. Aşıklar birçok yerde romantik pozlar paylaşmayı da ihmal etmedi.
TEKTAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Demet Şener, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını da ilk kez Instagram hesabından paylaştı.
Şener karelere, “Harika bir tatilin ardından” yazarak kalp emojileri koydu.
Balona binerek fotoğraf çektiren ikiliden Demer Şener’in parmağındaki tektaş ise akıllara evlilik teklifi aldığı iddiasını getirdi.