Demet Şener’den kocasına övgü dolu sözler

Eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Cenk Küpeli ile birlikte olduğu keyifli anlara dair çok sayıda paylaşıma imza atıyor. Şener, bu adetini TBT paylaşımlarının yapıldığı Perşembe gününde de bozmadı.

Geçen yıl Haziran ayında dünya evine giren Demet Şener ve Cenk Küpeli o zamandan bu yana mutluluk pozları vermeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Şener, bu defa bir TBT ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Şener, 14 Şubat’ta çekilmiş bir asansör selfiesini “Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı… armağan gibiydiler…” notuyla paylaştı.