Demet’in konserine 359 bin kişi katıldı

Kendilerini karantinaya alan ünlü isimler evlerinden verdikleri mini konserlerle takipçilerini mutlu etmeyi sürdürüyor. Pek çok isim gibi Demet Akalın da dün akşam benzer bir işe imza attı.

Ancak Demet Akalın, pek çok isimden farklı olarak yaptığı canlı yayını bir konser tadında gerçekleştirdi ve çok sayıda şarkı seslendirdi. Birkaç saat için takipçilerini mutlu eden Akalın’ın bu Instagram konserini 359 bin 877 kişi izledi.