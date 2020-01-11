Demi Rose’dan salıncak üzerinde çıplak kutlama

24 yaşındaki İngiliz manken ve model Demi Rose, Instagram hesabının 12 milyon takipçiye ulaşmasını üstsüz bir video paylaşarak kutladı. Rose’nin yaptığı paylaşım takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Demi Rose yaptığı paylaşıma: “Güzellik bakanın gözlerindedir. 12 milyonuz !!! Teşekkür ederim. Sizi seviyorum” notunu ekledi. Genç modelin paylaştığı video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.