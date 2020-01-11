Demi Rose’dan salıncak üzerinde çıplak kutlama

Genç kuşağın popüler mankenlerinden 24 yaşındaki Demi Rose, sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık isminden söz ettirmeyi başarıyor. Rose, son olarak salıncakta doğa manzaralı çıplak fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
24 yaşındaki İngiliz manken ve model Demi Rose, Instagram hesabının 12 milyon takipçiye ulaşmasını üstsüz bir video paylaşarak kutladı. Rose’nin yaptığı paylaşım takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Demi Rose yaptığı paylaşıma: “Güzellik bakanın gözlerindedir. 12 milyonuz !!! Teşekkür ederim. Sizi seviyorum” notunu ekledi. Genç modelin paylaştığı video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.
Son güncelleme: 09:47 – 11.01.2020