Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı canlı yayın | Sivas Alanya canlı izle

Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor canlı! Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı ile Süper Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede dört maçtır kazanamayan Sivasspor, üç puan hasretini gidermek istiyor. İki maçtır kazanamayan Alanyaspor ise rakibinin olumsuz gidişatından faydalanmanın ve kazanarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Olumsuz serisiyle dördüncü sıraya kadar gerileyen 42 puanlı Demir Grup Sivasspor, kazanarak dev maçların oynanacağı haftada maç fazlasıyla liderliğe yükselip baskı kurmak istiyor. 39 puanı bulunan Aytemiz Alanyaspor ise kazanarak Sivasspor ve Galatasaray’ı yakalamak istiyor. Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: beIN SPORTS HD1

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Fatih, Mert Hakan, Hakan Arslan, Erdoğan, Yasin, Fernando, Yatabare

YEDEKLER: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Cofie, Djerlek, Furkan, Claudemir, Emre Kılınç, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton, Onur, Siopis, Musa, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

YEDEKLER: Cenk, Eray, Baiano, Kaan, Tzavellas, Umut, Emircan, Fernandes, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı ve Ziya Erdal karşılaşmada forma giyemiyor. Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Caner Osmanpaşa’nın oynayıp oynamayacağı maç saatine kadar belirsizdi ancak daha sonra Caner kadroda yer almadı. Konuk ekipte ise cezalı Ceyhun Gülselam ve sakat Juanfran dışında eksik oyuncu bulunmuyor.