Demir Grup Sivasspor Göztepe maçı canlı yayın | Sivas Göztepe maçı canlı izle

Süper Lig’in 17. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı’nda üst sıraları zorlamak isteyen Göztepe’yi konuk ediyor. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasındaki zorlu maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu…

İlk yarıyı lider tamamlamayı garantileyen Demir Grup Sivasspor, Göztepe’yi yenerek en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Son haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Göztepe ise zorlu deplasmandan üç puanla dönerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

İki takım kritik maçta şu 11’lerle mücadele ediyor:

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

YEDEKLER: Ali Şaşal, Muammer, Ziya, Papp, Cofie, Derlek, Traore, Erdoğan, Volkan, Kone

GÖZTEPE: Beto, Murat, Leo, Reis, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz

YEDEKLER: Mehmet, Arda, Hakan, Yalçın, Mora, Kerem, Batuhan, Yasin, Ege

Sivasspor’da sakatlığı bulunan Rybalka dışında eksik bulunmuyor. Göztepe’de ise sakat futbolcular Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk’ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemiyor.

EN FARKLI SKOR 7-0

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe, 13. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım daha önce futbol tarihinde oynanan 12 maçta Sivasspor 3 kez galibiyetle ayrılırken, 6 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 Mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 19 gol atarken kalesinde 27 gole engel olamadı.

İki ekip daha önce Sivas’ta 6 kez karşılaştı. Sivasspor 2 kez galip ayılırken, İzmir temsilcisi de 2 kez kendi deplasmandan galip ayrıldı. 2 karşılaşmada beraberlikle tamamlandı.

Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztepe´nin Sivasspor´u 7-0 yendiği maç oldu. İki ekibin son mücadelesi 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde oynanırken, Sivasspor, Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı.

Golcü isimler

Karşılaşma öncesi Sivasspor´da Emre Kılınç, Mustapha Yatabare ve Fernando attığı 6’şar gol ile Yiğidolar´ın en golcü isimleri durumunda… Göztepe de ise 3’er golle Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Eren Derdiyok takımın en golcü ismi oldu.

Sivasspor 459. maçına çıkıyor

Sivasspor Süper Lig´de 459. maçına çıkıyor.

Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Spor Toto Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 458 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Toto Süper Lig´de 173 galibiyet, 119 beraberlik ve 165 mağlubiyet aldı. 639 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 609 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 638 puan topladı.