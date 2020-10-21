Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya gitti

SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmanda Villarreal ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçı için İspanya'ya gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'ya hareket etti.

Kafilede, sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ile Erdoğan Yeşilyurt yer almadı.



Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile çok sayıda yönetici, İspanya'ya giden kafilede yer aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da havalimanından kafileyi uğurlayarak başarılar diledi.

Villarreal ile Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın (TSİ) 22.00'de El Madrigal Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

– Otyakmaz: "Alacağımız her puanın çok önemi var"

Başkan Mecnun Otyakmaz, takımın İspanya'ya hareketinden önce kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizi temsil etmenin inanılmaz heyecanı içindeyiz." dedi.

Daha önce de Avrupa kupalarına katıldıklarını anımsatan Otyakmaz, şöyle konuştu:



"Ama bu dönem çok kritik. Ülke puanı açısından İskoçya ile çekişiyoruz. Alacağımız her puanın çok önemi var. Sonraki yıllarda şampiyon olacak takımın ön eleme oynamaması adına büyük bir görev düşüyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Çok önemli kayıplarımız oldu fakat yaptığımız transferlerle geçen yıldan daha güçlü bir takım olduğumuzu biliyoruz, görüyoruz. Ufak bir uyum sorunumuz vardı. Hem milli maç arasını hem de bay geçtiğimiz haftayı iyi değerlendirerek Kayserispor maçıyla çıkış yakaladık. İnşallah hem taraftarımızı hem bizleri sevindirecek bir sonuçla, Avrupa'daki ilk deplasmanımızdan puanla döneriz diye ümit ediyoruz. Çok güçlü bir takımla oynayacağız ama hocamızın da sürprizleri olacağına inanıyorum."

Gruptan çıkmak istediklerini dile getiren Otyakmaz, Villarreal dışındaki diğer takımların denk güce sahip olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.