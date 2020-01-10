Demir Grup Sivasspor, Yasin Öztekin’i renklerine kattı

Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak kapatan Demir Grup Sivasspor, ilk yarıda Göztepe forması giyen 32 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Yasin Öztekin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın isteği üzerine anlaşılan futbolcu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanması bekleniyor. İlk yarıda Göztepe forması ile 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu 8 gol atmıştı.

A Milli Takım formasını da 6 kez terletme başarısını gösteren Yasin Öztekin, Trabzonspor ve Galatasaray forması giymiş ve Galatasaray formasıyla iki Süper Lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.