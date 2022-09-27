‘Demir Yumruk’ operasyonunda 2’inci iddianame de tamamlandı

‘Demir Yumruk’ soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz ve 45 şüpheli yer aldığı 2’inci iddianame de tamamlandı. Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 5 kişi örgüt yöneticiliği, 14 kişi örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.
Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı ‘Demir Yumruk’ soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz gurubuna yönelik soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan 2’inci iddianamede, 46 şüpheli yer alırken aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişinin örgüt yöneticiliği, 14 kişinin örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi. İddianame Ankara 33ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. (DHA)