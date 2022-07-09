‘Demir Yumruk’ operasyonunun şifresi çözüldü

‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanan Melih Karabacak’ın liderliğini yaptığı suç örgütü bünyesindeki şüphelilerin, telefon görüşmelerinde teknik takibe takılmamak için ‘cirolu çek’ için ‘Kur’an’ diye şifre kullandıkları ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik ‘Demir Yumruk’ operasyonu düzenlendi.

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü liderleri Erol Eşrefolu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak’ın da bulunduğu 328 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak ile birlikte 29 şüpheli tutuklandı, 68 şüpheli hakkında konutu terk etmeme adli kontrolü uygulandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 507 milyon 31 bin 525 TL para ve mücevher ile 1 özel jet, 261 gayrimenkul ve taşınmaz, 32 lüks araca ve 4 TIR dolusu evrak ile dokümana el konuldu, 39 şirkete kayyum atandı.

‘KARABACAK’ SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Soruşturma kapsamında dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan suç örgütü lideri Melih Karabacak hakkında, 2019 yılında yine benzer suç kapsamında paravan şirketler üzerinden sahte fatura keserek, devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle vergi incelemesi başlatıldığı ancak yeterli delil bulanamadığı belirtildi.

Kardeşi Alican Karabacak ile 2019’da bu vergi incelemesi nedeniyle aralarının bozulduğu, Alican Karabacakın ağabeyi Melih Karabacakın grubundan ayrılarak kendi grubunu oluşturduğu ve yeni bir başlangıç yaparak soyadını ‘Cengizoğlu’ olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Alican Karabacak (Cengizoğlu) emniyette verdiği ifadesinde, ağabeyi Melih Karabacakın yaptığı usulsüz işlerden dolayı kendisiyle kavga ederek ayrıldığını, ağabeyi ve bu işlerle bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü ancak tutuklananlar arasında yer aldı.

ŞİFRELİ KONUŞMUŞLAR

Melih Karabacak grubundaki şüphelilerin, işledikleri suçu gizlemek amacıyla kurdukları paravan şirketlerin kaşelerini çeklerin arkasına bastıkları tespit edildi.

Bu yöntemi de vergi müfettişlerinin incelemesine yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi. Telefon konuşmalarında ise polis dinlemesine takılmamak için ‘cirolu çek’ler için ‘Kur’an’ şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, “Kasanın üzerinde Kur’an var, onu bana getir” konuşmaları, polis dinlemesine takıldı.

Öte yandan İskenderun’da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin yaptığı baskınla yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da daha önce cezaevine girip çıktığı için soyadını Eşrefoğlu olarak değiştirerek yeni başlangıç yapmak istediği belirtildi. (DHA)

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