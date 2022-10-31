Demirel’in doğum gününde manevi kızı paylaştı: Büyük Atatürk’e borçluyuz…

Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in manevi kızı, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 1 Kasım Demirel’in doğum günün nedeniyle yaptığı açıklamada; “İslamköy’den çıkmış bir köylü çocuğunu cumhurbaşkanı yapan, Cumhuriyet’tir. Bunu büyük Atatürk’e borçluyuz” dedi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doğum günü nedeniyle açıklamada bulunun manevi kızı, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur; “Kırk yıl boyunca ülkenin bütçesini kullandıkları halde tek bir kör kuruşun hesabı kendilerine sorulamamıştı, bu muhasebeden hep alınlarının akıyla çıkmışlardı.

Tek bir damla kanın da kendilerine hesabı sorulacak bir zemine neden olmamışlardı. Aldığı son nefesine hizmetle geçecek ömrünün yeni yaşında yaptıkları muhasebe de, aslında Cumhuriyetle yaşıttı” diye konuştu.

“CUMHURİYET BUDUR BUNU BÜYÜK ATATÜRK’E BORÇLUYUZ”

Cesur, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Süleyman Demirel, 1 Kasım 1924’de İslamköy’de doğdu. Doğum Günlerinde kendisini binlerce arayan ve Güniz Sokağa ziyarete gelen olurdu. Bu ziyaretçilerin başında dava arkadaşları vardı. Aslında mesele doğum günü kutlamak değildi.

Cumhuriyetle yaşıt bir dev adamın, bu ülkenin insanına adadığı ömrünün nasıl geçtiğine tanıklık eden dostları ile büyük bir sevinçle kutladıkları, aslında son bir yılın muhasebesinin yapılmasıydı.

Kendisinin her sene siyaset arkadaşlarına yaptığı teşekkür konuşmasında üzerini vurguladığı bir şey vardı. Demirel’in hikayesi, sadece İslamköy’den Çankaya’ya giden bir uzun ince yolun hikayesi değildi çünkü. Bu hikaye aynı zamanda, Cumhuriyet‘in kalkınma, medenileşme mücadelesinin ve Türk Milleti’nin benlik arayışının hikayesi idi.

Sayın Cumhurbaşkanı’mız, İslamköy’deki baba evini gezdirirken, başımızı eğerek girdiğimiz kerpiç odaya bir göz gezdirdikten sonra şöyle demişti, “İşte ben, bu odada kardeşlerimle yaşadım. Elektrik yoktu. Gaz lambasıyla okur-yazardık. Köy okulunu bitirdim. Ortaokul yoktu. Ortaokula gitmek için her sabah kilometrelerce yürür, kasabaya giderdik. Sonra Afyon Lisesi. Eğer bana Cumhuriyet nedir, diye sorarsınız, size cevabım şudur, Cumhuriyet benim işte. İslamköy’den çıkmış bir köylü çocuğunu cumhurbaşkanı yapan, Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet budur. Bunu Büyük Atatürk’e borçluyuz.”

“DEV ESERLERE İMZA ATTI”

“Demirel’in Cumhuriyetin ilanından 1 yıl sonra doğduğunu söyleyen Cesur; şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mız Doğum Gününü, Cumhuriyet Haftasına denk geldiği için çok severdi. Çocukluğu, Cumhuriyet’in zor yıllarında geçmişti. Yanmış yıkılmış bir Anadolu’nun köyünde. Gençlik yılları şehirde geçmişti ancak yazları köyünde olur, babası ve kardeşleriyle toprakta çalışırdı.

Böylece Cumhuriyet’in sağladığı muazzam değişime, hem köyde hem şehirde tanıklık etti. Kendisini siyasete iten de Türk köylüsünün ve halkının o dönemdeki yoksulluğu ve çaresizliği idi. Savaş kazanılmış ve bağımsızlık elde edilmişti ama halk perişandı. Memleketin büyük bölümünde içecek su yakacak ışık yoktu.

Meslek seçimi, milyonları çatlamış toprakla mavi gökyüzü arasında sıkışmış kaderinden kurtarma kavgasına katkıda bulunma amacıyla oldu. Şevket Süreyya’nın deyişiyle ‘suyu arayan adam’ oldu. Ömrünü suya adadı ve bugün dünyada nam salan dev eserlere imza attı.”

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