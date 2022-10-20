Demirören önergesine AKP ve MHP’den ret

İYİ Parti’nin Demirören Şirketler Grubuna verilen kredi için Ziraat Bankasınca ipotek edilen arazinin imar durumundaki değişiklik neticesinde yaşanan haksızlıkların giderilmesi” hakkında meclise sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, “Demirören Şirketler Grubuna verilen kredi için Ziraat Bankasınca ipotek edilen arazinin imar durumundaki değişiklik neticesinde yaşanan haksızlıkların giderilmesi” hakkında meclise araştırma önergesi sundu.

Araştırma önergesi dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı;

*2018 Yılında Doğan Medya Grubunda yer alan televizyon ve gazetelerin, Demirören Grubuna satışının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 916 milyon doların 675 milyon dolarlık kısmı Ziraat Bankası kredisiyle sağlanmıştır.

*Bu kredinin verilebilmesi için İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerköy’de yer alan Demirören Grubuna ait bir kısım arazi üzerine ipotek tesis edilmiştir. Söz konusu arazinin imar durumunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından re’sen değiştirilerek Rezerv Yapı Alanı ilan edilmesi bölgede imar sorunlarına yol açmıştır.

*Haksız el atma, hak zilyetliğine saldırı, özel mülkiyete müdahale ve yolsuzluk iddialarına da sebep olmuştur. 901 hak sahibinin itirazlarına ve bazı mahkeme kararlarına rağmen ihtilaflı alan yapılaşmaya açılmaktadır.

*Özel bir şirkete verilen usulsüz ve mesnetsiz kredinin teminat yetersizliğini giderebilmek adına bir devlet bankasının alet edilerek yapılan haksız ve hukuksuz mağduriyetlere sebep olduğuna dair şikayetlerin yerinde incelenerek haksızlıkların giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla, Anayasanın 98’inci TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

AKP VE MHP REDDETTİ

İYİ Parti’nin araştırma önergesi bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

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