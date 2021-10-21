Demirtaş mutlaka aday olmalı





Peker yeni atışları ile AKP iktidarını bu kez KKTC üzerinden sıkıştıracak. Şimdilik birkaç isim dışında her şey flu gibi ama yakında çok ilginç bilgiler ortaya saçılacak sanki. Bugün ele aldığım ikinci konuda ise saray medyasının Millet İttifakı ile HDP'ye yönelik saldırılarına karşı Demirtaş'ın aday olmasının dengeleri değiştireceğini anlatıyorum. Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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