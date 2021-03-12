Demokrasi liginde Kongo bile bizi geçti

İsveç merkezli V-Dem Enstitüsü, ‘2021 Demokrasi Raporu’nu yayınladı. Raporda Türkiye, Liberal Demokrasi Endeksi’nde 179 ülke arasından 149’uncu oldu. Türkiye son 10 yılda en fazla otoriterleşen ülkeler arasında ise Polonya ve Macaristan’dan sonra üçüncü sırada yer aldı. Demokrasi sıralamasında Türkiye’yi geride bırakanlar arasında; Trinidad Tobago (43), Vanuatu (45), Gana (48), Surinam (49), Sao Tome (50), Senegal (51), Namibya (55), Burkina Faso (57), Lesotho (61), Botswana (66), Liberya (67), Gambiya (81), Kenya (90), Nijerya (91), Guinea-Bissau (93), Papua Yeni Gine (98), Mali (100), Fiji (109), Zambiya (111), Mozambik (114), Uganda (123), Afganistan (129), Etiyopya (136), Libya (138), Mısır (146), Kongo (148) gibi ülkeler de bulunuyor.

ZİRVEDE DANİMARKA VAR

Listenin ilk 3 sırasına Danimarka, İsveç ve Norveç yerleşti. Listenin sonunda ise Eritre, Kuzey Kore ve Yemen yer aldı.