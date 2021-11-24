Demokrasi Zirvesi’ne Tayvan’ın Davet Edilmesi Krizi

Biden yönetiminin ABD’de düzenlenecek “Demokrasi Zirvesi”ne Tayvan’ı davet etmesine Çin yönetimi çok sert tepki gösterdi. Açıklanan listeye göre 110 ülkenin davet edildiği zirve 9 ve 10 Aralık tarihlerinde video konferans yöntemiyle yapılacak. Zirveye davet edilmeyen ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Biden yönetiminin, Trump dönemi sonrasında uluslararası alanda işbirliği konusunda attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendirilen demokrası zirvesi dünya genelinde demokrasi ve demokratik rejimlerin desteklenmesi amacını güdüyor. Zirveye davet edilmeyen ülkeler arasında Rusya, Çin, Türkiye ve Mısır yer alıyor.

Çin’in kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan’ın zirveye davet edilmesi ABD ve Çin arasında yeni bir gerginlik konusu haline geldi. Zirveye davet edilen Tayvan’ın Digital İşlerden Sorumlu Bakanı ve Washington Büyükelçisi’nin zirveye katılacakları duyuruldu.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kendilerinin zirveye davey edilmesinin Tayvan’ın yıllardır mücadelesini verdiği demokrasi ve insan hakları mücadelesinin kabulü anlamına geldiğini ve bundan memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa söz konusu davete Çin’in tamamen karşı olduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, başkent Pekin’de gazetecilere yaptığı açıklamada “ABD’nin demokrasi konusundaki eylemlerinin sadece kendisinin jeopolitik hedeflerini, diğer ülkelere baskılarını ve dünyayı bölerek kendi amaçlarına hizmet edilmesi hedefine bir örtü olduğu görülüyor”ifadelerini kullandı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Biden’la gerçekleştirdiği videokonferansta Tayvan konusundaki fikir ayrılıklarını ABD Başkanı’na ilettiğini ve bu konunun “ateşle oynamak” anlamına geldiğini söylediğini haberleştirmişti.