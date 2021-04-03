DemokrasImIzIn boğazı sıkılıyor

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasının ardından başlayan protestolar önceki gün Kadıköy’de devam etti. Boğaziçi Dayanışması, eylemlere katıldıkları için tutuklan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta’nın yargılandığı dava öncesi Kadıköy Rıhtım’da toplama çağrısı yaptı. Öğrencilerin eyleminden önce ise kaymakamlık pandemiyi gerekçe göstererek açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmayı yasakladı. Polis, Kadıköy’de geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğrenciler ise ilçenin çeşitli yerlerinde toplanıp “Anıl’ı ve Şilan’ı alacağız”, “Kayyum rektöre hayır” sloganları atarak yürüyüş yapmak istedi. Güvenlik güçleri gençlerin yürüyüşüne izin vermedi.

‘İKTİDARIN CEVABI KABA KUVVET’

Polis biber gazıyla öğrencilere müdahale etti. 35 kişi yaka paça, boğazlarına bastırılarak gözaltına alındı. Bazılarına ters kelepçe uygulaması yapıldığı görüldü. Polisin anayasal haklarını kullanan gençlere sert müdahalesi ise büyük tepki çekti. Vicdanları yaraladı. Sosyal medyadan açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Anayasal hakkını kullanan, yanlışa ‘yanlış’ deme cesaretini gösteren gençlere cevabı iktidar, bir kez daha kaba kuvvetle vermiş oldu” ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan gençler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. “2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri” iddiasıyla ifadeleri alınan gençlerin tamamı gece serbest kaldı.