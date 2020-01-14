Demokrat Adaylar Iowa Öncesi Kozlarını Paylaşıyor

Beyaz Saray’a çıkmaya aday altı Demokrat Parti üyesi bu gece Iowa eyaletinde yapılacak ve televizyondan canlı yayınlanacak tartışma programında karşı karşıya gelecek. Iowalılar 3 hafta sonra yapılacak parti ön seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Bu akşamki tartışma, Iowa seçimi öncesinde yapılacak yedinci ve son yüz yüze tartışma olacak. Adaylar böylece 3 Şubat Iowa seçimleri öncesinde son kez kendilerini seçmene anlatma fırsatı yakalayacak.

Anketler son zamanlarda yarışın özellikle dört isim arasında başabaş gittiğini ortaya koyuyor. Bunlar Obama dönemi Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Berlnie Sanders, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve South Bend, Indiana’nın eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg.

Tartışma programında bu iki ismin yanı sıra Senatör Amy Klobuchar ve milyarder aktivist Tom Steyer da olacak.

Iowa’da anketler adayları başabaş gösterirken seçmenin önemli kısmınınsa kararsız olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumda tüm adayların bu akşam etki bırakmak isteyeceği ve tartışmanın hararetli geçeceği sanılıyor.

Demokrat stratejist Chris Kofinis, “Geçmişte gördüklerimizden daha sert bir tartışma olmasını bekliyorum. Zaman daraldıkça adayların kaybedeceği şeyler de artıyor” dedi.

Bu aynı zamanda ABD’nin hava saldırısıyla İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından yapılan ilk tartışma. Dış politika kaygılarının gündeme geldiği bir dönemde özellikle Biden ve Sanders gibi adayların ABD ordusunun dış müdahaleleri konusunda tartışmaya girmesi bekleniyor.

2002’de Irak’a asker göndermeye “hayır” oyu veren Sanders, savaş karşıtlığıyla biliniyor. Sanders, Biden’ı da bugüne kadar sık sık savaşa izin verme yönünde oy kullanmakla suçladı.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun eski başkanı Biden ise güvenlik konusundaki tecrübesine güveniyor.

Sanders’ın ‘kadın aday kazanamaz’ dediği iddiası

İkisi de ilerici siyasi kanatta yer alan ve arkadaş olan Sanders ve Warren birbirlerine saldırmaktan kaçınıyordu, ancak haftasonunda bu durum değişti. Buna Sanders’ın kampanya gönüllülerinin bazılarının Warren’ı elitlerin adayı olarak gösterme talimatı aldıkları yönündeki haberler neden oldu.

Tartışma büyüdü ve Warren, Sanders’ın 2018’de yaptıkları görüşmede bir kadın adayın 2020 seçimlerinde Trump’ı yenemeyeceğini düşündüğü şeklinde açıklama yaptığı iddialarını doğruladı. Pazartesi günü yaptığı açıklamada Warren, “Bence bir kadın kazanabilir dedim, o karşı çıktı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Trump’ın azline yönelik Senato’da yapılacak yargılamanın başlamasına da günler kaldı. Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan rakibi Joe Biden’ı soruşturmasını istediği iddiasıyla yapılan görevi kötüye kullanma ve Kongre’yi engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Başkanlık yarışındaki üç Demokrat aday adayı, Sanders, Warren ve Klobuchard, Senato’da Trump’ın karşısındaki jüri üyeleri arasında yer alacak ve azil sürecinde önemli rol üstlenecek.

ABD tarihinin en çeşitli Demokrat aday adaylarının yarıştığı süreçte Pazartesi günü Afrika kökenli Amerikalı Senatör Cory Booker’ın da başkanlık yarışından ayrılmasıyla eski Massachusetts Valisi Deval Patrick tek siyah aday olarak kaldı.

Tartışma sahnesinin tenhalaşmasının bazı adayların seçmenle daha kolay iletişim kurmasını sağlayabileceği yorumları yapılıyor.

Warren, Buttigieg ve Klobuchar’ın, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina’daki yarışa devam etmelerini sağlayacak bir kuvvete ihtiyaçları var.

Erken oylama yapılan Güney Carolina ve New Hampshire eyaletleri Biden ve Sanders’ın kaleleri arasında yer alıyor. Bu aynı zamanda anketlerde yukarı tırmanmaları için de önemli bir şans olarak görülüyor.

Dört eyelet Şubat ayından itibaren oy vermeye başlayacak, bunların ilki Iowa olacak. Bir sonraki tartışma programı 7 Şubat’ta New Hampshire’da yapılacak. Bunu 19 Şubat’ta Nevada’da ve 25 Şubat’ta Güney Craolina’da yapılacak tartışma programları izleyecek.