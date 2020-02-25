Demokrat Altı Aday Sanders’ın Hızını Kesmeye Çalışacak 

Demokrat Parti, ABD’de yapılacak 2020 başkanlık seçiminde Donald Trump’ın karşısına çıkaracağı adayı belirlemeye çalışıyor. Öne çıkan isim partinin sol kanadından deneyimli siyasetçi Vermont Senatörü Bernie Sanders. Bu akşam Güney Carolina’da yapılacak tartışma programında altı rakibi, Sanders’ın hızını kesmeye çalışacaklar.

Milyarder işadamı Michael Bloomberg geçen hafta Nevada’da yapılan ve katıldığı ilk tartışma olan programda rakipleri tarafından epey zorlanmıştı. Bloomberg bu hafta Güney Carolina ve Süper Salı önseçimleri öncesinde yapılacak son tartışmada da sahnede olacak.

Aday adaylarının hepsi iyi performans sergileme konusunda baskı altında. Bunların başında uzun süre anketleri Demokrat Parti’nin favori aday adayı olarak önde götüren Obama dönemi Başkan Yardımcısı Joe Biden geliyor. Tartışmada yer alacak diğer isimlerse Iowa önseçimlerini az farkla kazandığı açıklanan genç siyasetçi eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve milyarder aktivist Tom Steyer.

Bu akşamki etkinlik, bu ayın üçüncü, Demokrat Parti’nin önseçim sürecininse 10’uncu tartışma programı olacak.

Aday adaylarını bu programlara hazırlayan Demokrat stratejist Kelly Deitrich bu seferki tartışmaların çok daha sert olacağı görüşünde, zira aday adaylarının kendilerini göstermeleri için sahip oldukları süre azalıyor.

Bernie Sanders’ın hızlı yükselişi

Iowa, New Hampshire ve Nevada’da yapılan ilk önseçimlerin sonuçları kendini demokrat sosyalist olarak tanımlayan Vermont’tan bağımsız Senatör Bernie Sanders’ın yarışı önde götürdüğünü gösteriyor.

Sanders Pazartesi günü yaptığı açıklamada ilerici planlarını hayata geçirecek kaynakları nasıl bulacağına dair şimdiye kadarki en ayrıntılı açıklamasını yaptı. Kampanyası tarafından yapılan açıklamada devlet üniversite ve kolejlerinin parasız hale getirilmesinin 2,2 trilyon dolarlık maliyetinin borsadan alınacak vergilerle ve 16,3 trilyon dolarlık iklim değişikliği önerisinin maliyetininse fosil yakıt şirketlerine getirilecek vergiler ve savunma harcamalarının kısılmasıyla karşılanacağı belirtildi.

Ancak rakipleri Sanders’ın planlarının programında öngördüğü değişikliklerin maliyetini karşılamadığını öne sürüyor. Biden’ın kampanya başkanı yardımcısı Kate Bedingfield özellikle Sanders’ın herkese devlet tarafından sağlık sigortası sağlanması önerisinin 30 trilyon dolarlık maliyetini karşılayacak kalemlerin bu hesapta eksik olduğunu belirtti.

Adaylardan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg seçim kampanyası sırasında radyo ve televizyona verdiği çok sayıdaki reklamla öne çıktı. Kasım ayında önseçim yarışına giren Bloomberg, ilk dört seçim durağını atlamış, buralarda yarışa katılmamıştı. Bloomberg 14 eyaletin aynı zamanda oy kullanacağı Süper Salı’ya odaklanıyor.

Buttigieg’in siyah seçmenle sınavı

Buttigieg ise Sanders’ı kutuplaştırıcı bir aday olmakla suçluyor ve yeni seçmenleri ürküteceğini öne sürüyor. Afrika kökenli Amerikalılar arasında destek oranı düşük olan Buttigieg için siyahların seçmenin önemli bir kısmını oluşturduğu Güney Carolina önseçimi önemli bir sınav niteliğinde.

Barack Obama’nın başkan yardımcılığını yapan Joe Biden ise Güney Carolina’daki siyah seçmenin oyunu alacağına güveniyor. Afrika kökenli Amerikalılar Güney Carolina seçmeninin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Biden eyalette anketleri önde götürse de Nevada’da yapılan önseçim Sanders’ın da seçmen kitlesini genişlettiğini ortaya koydu. Anketler Sanders’ın Latin kökenlilerin oylarını alacağını ve siyah seçmenin de Biden’dan sonra tercih edeceği ikinci aday olacağını gösteriyor.

Nevada’daki tartışma programına katılmak için gerekli kriterleri sağlayamayan milyarder Tom Steyer ise Güney Carolina’da tartışma sahnesine çıkacak. Anketler Steyer’ın de eyalette güçlü olduğunu gösteriyor.

Tartışma Klobuchar ve Warren açısından da yarışı sürdürmeye ya da çekilmeye karar vermeleri konusunda dönüm noktası olabilir.