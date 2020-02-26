Demokrat Başkan Aday Adayları TV’de Yeniden Halkın Karşısına Çıktı

Amerika’da Demokrat aday adayların karşı karşıya geldiği TV tartışma programında adaylar bu kez kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan Senatör Bernie Sanders’ı hedef aldılar. Diğer adaylar Sanders’ın aday olması halinde Trump’a karşı seçimi kaybedeceğini söylediler.

Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrinde düzenlenen TV tartışma programında demokrat aday adayı eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, “Bernie Donald Trump’a karşı kaybedecektir ve Temsilciler Meclisi ve Senato Cumhuriyetçilere geçecektir” dedi. Tartışma programından 4 gün sonra orta eyaletlerdeki aday belirleme seçimi yapılacak.

Sanders, bu eleştirilere yapılan son 50 anketin 47’sinde Trump’ı yeneceği sonucunun çıktığını söyleyerek yanıt verdi.

Ancak Bloomberg, Sanders’a bakarak “Ilımlı Cumhuriyetçilerin ona oy vereceğini hayal edebiliyor musunuz?” dedi.

Bir diğer aday Massachusetts Senatörü ve uzunca bir süredir Sanders’a yakın bir isim olan Elizabeth Warren da kendisinin Sanders’tan daha iyi bir başkan olacağını söyledi.

Sanders’ın rakipleri ayrıca 78 yaşındaki Senatöre on yılda 60 trilyon dolara mal olacak devletin işleteceği bir sağlık sigortası program önerisi üzerinden de yüklendiler. Söz konusu plan 160 milyon Amerikalının ödediği özel sağlık sigortalarını sonlandırması anlamına geliyor. Sanders’ın eleştirildiği bir başka konu da Amerika’daki silahlı şiddet olaylarından silah üreticilerini de sorumlu tutacak yasa tasarısına karşı çıkması oldu.

Sanders, kendisinin ismini verdiği “Herkes için Tıbbi Bakım” planını milyonlarca Amerikalının sağlık harcamalarını kısacak olduğunu söyleyerek savundu. Sanders silah yasasıyla ilgili olarak da o tercihinin kötü olduğunu söyledi.

Vermont Senatörü Sander son anketlerde aday adayları arasında önde yer almaya devam ediyor. Ancak rakipleri Sanders’ın birçok Amerikalının oy vereceği bir aday olamayacağını savunuyorlar.

Rakipleri Sanders’ın eğitim ve sağlık konusunda yapacağı keskin harcama artışlarının maliyetinin çok yüksek olacağını söylüyorlar. Hafta içerisinde de Sanders’ın rakipleri onun Küba Lideri Fidel Castro ve Nikaragua’nın devrimci Başkanı Daniel Ortega’dan övgüyle bahsetmesini eleştirdiler ve Sanders’ın aday olmasının 2020 seçimlerinde Demokratlar için yenilgi anlamına geleceğini savundular.

TV tartışma programında dün akşam Sanders bu eleştiriler üzerine kendisinin dünyadaki tüm otoriter yöneticilere karşı olduğunu ama bir diktatörün yaptığı iyi bir uygulamayı savunmanın onu sevmek anlamına gelmediğini söyledi.

Bir diğer aday adayı İndiana Belediye Başkanı Pete Buttigieg da “Bernie Sanders’ın, 1950’lerin sosyalist yapısına ve 1960’ların devrimci siyasetine nostaljisinin Donald Trump’ı koltuktan indireceği bir senaryo arayışında değilim. Bu seçimler 1970’lerde 80’lerde neler olduğu ile ilgili değil. Bu seçimler gelecekle ilgili 2020 yılıyla ilgili” ifadelerini kullandı.

Bu ifadelere Sanders, “Hey Sayın Putin. Eğer ben Amerika Başkanı olursa sen artık Amerika seçimlerine karışamayacaksın” diyerek karşılık verdi.

Önümüdeki Süper Salı olarak bilinen ve 14 eyalette yapılacak ön seçim öncesinde Sanders daha önce yapılan Iowa, New Hampshire ve Nevada’da çn seçimleri kazandı. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden seçim yarışına hızlı bir giriş yapmış olmasına karşın son anketlerde gerilere düşmüş durumda.