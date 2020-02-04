Demokrat Parti Önseçiminde Kargaşanın Sebebi Ne?

Demokrat Parti’nin 2020 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Donald Trump’ın karşısına çıkaracağı adayı belirlemek üzere ilk önseçimi yaptığı Iowa’daki oy sayımı sonuçları hala açıklanmış değil. Iowa’daki oy sayımı kargaşasında Demokratlar’ı hedef alan Trump “Ne zaman kendi beceriksizlikleri yerine Rusya’yı suçlamaya başlayacaklar?” diye sordu.

Iowa’da yapılan ön seçim, Demokrat Parti’nin 2020 başkanlık seçimi sürecinde ilk sınavıydı. Sonuçların Pazartesi ABD saatiyle gece 11’e kadar açıklanmış olması gerekiyordu. Ancak parti yetkilileri tarafından “sonuçlarda tutarsızlık” şeklinde nitelenen sorun sebebiyle oy sayımı sonuçlarının açıklanması gecikti.

“Sayımda kullanılan mobil uygulamada sorun yaşandı”

Demokrat Parti yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yaşanan kargaşanın odağında oy sayımında kullanılan mobil uygulama vardı. Mobil uygulamada sorun yaşanınca seçim merkezleri verileri Demokrat Parti’nin Iowa merkezine telefonla bildirmek, parti yetkilileri de verileri manuel olarak doğrulamak zorunda kaldı. Bu da nihai sonuçların açıklanmasında gecikmelere yol açtı.

Iowa’daki Demokrat Parti Genel Merkezi yeni veri bildirimi sisteminde olası teknik sorun ya da korsan saldırı ihtimaline karşı uyarılara rağmen mobil uygulamayı Iowa’daki ön seçimde kullanma kararı aldı. Parti yetkilileri de sıkı güvenlik önlemi aldıklarını, olası hataların da tutanak kayıtlarıyla karşılaştırılarak giderilebileceği konusunda güvence vermişti.

Demokrat Parti yetkilileri, Iowa’da yaşanan oy sayımı kargaşasının korsan saldırıdan ya da müdahaleden kaynaklanmadığını belirtti. Ancak kargaşa sebebiyle, oy sayımında kullanılan mobil uygulama tartışma yarattı.

“Mobil uygulama test edilemedi”

Associated Press’in haberine göre, Iowa’daki seçim bölgelerine söz konusu mobil uygulamanın olası bir müdahaleyi önlemek amacıyla önseçimden kısa süre önce gönderileceği belirtilmişti. O nedenle seçim bölgelerindeki sorumluların mobil uygulamayı önceden test etme imkanı olmadı. Bazı seçim bölgesi yetkilileri de mobil uygulamayı indirmekte ya da sisteme girmekte zorlandıklarını ve bu nedenle kullanmadıklarını belirtti.

Mobil uygulamada sorunların yaşanması üzerine, parti yetkilileri seçim bölgelerinden gelen sonuçları telefonla alarak veri tabanına manuel olarak girmek zorunda kaldı. Yetkililer, sonuçları doğrulamak amacıyla sonuçların fotoğraflarını kullanmak durumunda kaldı.

Sonuçların açıklanmasında yaşanan gecikmenin bir diğer sebebi de Demokrat Parti’nin bu ön seçimde ilk kez üç farklı veri setini bildirme uygulamasına başlamış olmasıydı. Bu üç farklı veri seti, “Her adayın kaç kişinin desteğini aldığını gösteren ilk sayım”, “İlk turda bir adayın yüzde 15 barajını aşamaması halinde yapılan oylamanın sayımı” ve “kazanılan eyalet delegeleri sayısı”ydı.

Demokrat Parti’nin yaptığı yazılı açıklamada bu üç veri setinde tutarsızlıkların olduğu, ancak eldeki verilerin ve tutanakların sağlam olduğu, yalnızca nihai sonuçların açıklanmasının biraz daha fazla zaman alacağı belirtildi.

Demokrat Parti: “Sonuçlar en kısa zamanda açıklanacak”

Iowa’daki Demokrat Parti Merkezi de, en son yaptığı açıklamada, oy sayımında yaşanan gecikmenin sebebinin kodlama sorunu olduğunu, bu sorunun da çözüldüğünü kaydetti. Sonuçların en kısa zamanda açıklanacağı belirtildi.

Demokrat Parti yetkilisi Troy Price, bir kez daha sistemlerinin güvenli olduğunu, olayın siber güvenlik müdahalesi olmadığını yineledi. Bağımsız siber güvenlik uzmanlarının sistemi önseçim öncesinde test ettiklerini söyledi.

Demokrat Parti aday adayları ise Iowa’dan önseçim sonuçları gelmeden bir sonraki önseçimin adresi olan New Hampshire’a geçti.

Trump: “Demokratlar kendi beceriksizlikleri yerine ne zaman Rusya’yı suçlamaya başlayacaklar?”

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve seçim kampanyası ekibi Iowa’da Demokrat Parti’nin ön seçiminde yaşanan oy sayımı kargaşasını fırsata çevirmekte gecikmedi.

Iowa’da Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimini kendisine meydan okuyan başka bir adayın olmaması sebebiyle kazanan Başkan Trump Demokratlar’ı hedef aldı. ABD Başkanı Twitter’dan “Acaba Demokratlar Iowa’da yaşanan oy sayımı felaketinde ne zaman kendi beceriksizlikleri yerine RUSYA RUSYA RUSYA’yı suçlamaya başlayacak?” diye yazdı.