Demokrat Parti’de Adaylık Yarışında Ne Olacak?

Amerika’da “Süper Salı” geride kaldı. Demokrat Parti’nin başkan adayının belirlenmesinde çok önemli bir dönemeç aşıldı. Süper Salı’dan süper sürpriz çıktı. Joe Biden 14 eyaletin 10’undan zaferle çıktı. Bernie Sanders ise 4 eyalette birinci olabildi.

Joe Biden 14 eyaletin 10’unda ipi göğüsledi, hatta beklenmeyen bazı eyaletlerde de..

Biden sonuçların belli olmasının ardından Los Angeles’taki konuşmasında, “Cesur, iyi, dirençli insanlarız. Yeniden inanabiliriz. Bu andan daha iyiyiz. Bu başkandan daha iyiyiz..Bu ülkeyi geri alalım..Yapamayacağımız hiç bir şey yok” sözlerini dile getirdi.

Bernie Sanders ise 4 eyalette birinci gelebildi.

Ama o da süreç sonunda zafere kazanacağından emindi.

Sanders da Vermont’tan mesajını verdi. Sanders, ”Bu akşam size emin olarak söylüyorum, Demokrat adaylığı kazanacağız ve bu ülkenin tarihdeki en tehlikeli başkanını yeneceğiz, kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Güney Carolina önseçiminde elde ettiği başarının ardından Pete Buttigieg’le Amy Kloubachar’ın yarıştan çekilip desteklerini açıkladıkları Biden Süper Salı’ya arkasına aldığı bu deteskle girdi ve büyük ihtimalle kendisinin de beklemediği bir başarıyla Süper Salı’yı tamamladı.

Ancak ivme Biden’e dönse de Süper Salı sonuçları yarışın bittiği anlamına gelmiyor.

Sanders’ın destekçileri de kendisi gibi pes edeceğe benzemiyor. Çünkü önlerinde daha önemli seçimler var.

Yeni haftada 10 Mart’ta 6 eyalette birden önseçim var.

Hemen ardından, bir hafta sonra 4 eyalette daha seçim yapılacak ki 17 Mart’taki yarışta Florida’da sandıklar kurulacak.

Ay sonunda ise Georgia eyaleti hangi adayı tercih ettiğini ortaya koyacakç

Bu ayın sonunda kadar kazanılacak 1000 delege söz konusu.

Delege yarışında Süper Salı’yla birlikte Biden öne geçse de bu kapanmayacak bir fark değil.

Ancak Sanders için bir başka sorun nerdeyse her geçen gün yeni isimlerin Biden’a desteklerini açıklaması.

Süper Salı sonrası yarıştan çekilen Michael Bloomberg Biden’a destek verdiğini açıklayan önemli isimlerden bir diğeri. Süer Salı sonrası Elizabeth Warren da yarıştan çekildi ancak herhangi bir isme desteğini açıklamadı.

Demokrat birçok diğer isim de Biden’a desteğini açıklıyor.

Kendisini Demokratik Sosyalist olarak niteleyen Sanders ise destek konusunda Biden kadar şanslı değil.

Biden’a artan destek açıklamaları Demokrat seçmenin eski başkan yardımcısına yönelmesine neden olan etkenlerden.

İlk anda 20’den fazla isimle başlayan Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışı şimdilerde resmi olmasa da 2’ye inmiş görünüyor.

Süper Salı önemli bir dönemeç olsa da öne çıkacak isim için Mart ayının sonunu beklemek gerekecek.

Biden’ın aslında Demokrat parti tabanında bir ilham yaratmadığı ancak Sanders’ın Trump karşısında başarısız olacağı düşüncesinin Demokrat seçmeni eski başkan yardımcısına yönlendirdiği yorumları yapılıyor.

Sanders’ın herkese ücretsiz sağlık hizmeti ve eğitim gibi uygulamaya koymayı planladığı politikalarla, kendisini Demokratik sosyalist olarak nitelemesiyle kararsız eyaletlerde başarılı olamayacağı ve bunun da Trump’a yarayacağı yorumları dikkat çekiyor.

Demokrat Parti’de benzer tartışmalar 2016’da da yaşanmıştı. Sanders’ın o dönemde adaylığına karşı Demokrat Parti’nin nerdeyse tamamı Hillary Clinton etrafında toplanmıştı.

İşte o dönem bunun Sanders destekçilerini küstürdüğü ve sandığa gitmemeleri nedeniyle Trump’ın başkan seçildiği belirtilmişti.

Biden’ın Demokrat Parti’nin adayı olması durumunda yine benzer bir tabloyla karşılaşmamak için şimdiden Demokrat Parti’de çeşitli fikirler ortaya atılıyor.

Sanders ve destekçileri yarışın daha bitmediğini belirterek bunu tartışmak için henüz erken olduğunu kaydediyor.