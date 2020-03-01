Demokrat Parti’de ‘Süper Salı’ Heyecanı

Demokrat Parti başkan aday adayları Kasım ayındaki seçimlerde Donald Trump’ın karşısına kimin çıkacağının belirlenmesinde son derece önemli olan 3 Mart Süper Salı önseçimlerine hazırlanıyor.

Adaylar ilk sınavları olan Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina seçimlerini geride bıraktı. Iowa yarışını South Bend Indiana eski belediye başkanı, genç aday Pete Buttigieg, bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın karşısında az farkla önde tamamlarken Sanders News Hampshire ve Nevada’da zafer elde etti.

Barack Obama döneminin başkan yardımcısı Joe Biden ise Cumartesi günü Güney Carolina’da yapılan yarışı önde tamamlayarak kampanyasına önemli ivme kazandırdı.

Bir adayın Süper Salı’da galip gelmesi bu adayın Demokrat Parti Başkan adaylığı seçimini kazanacağı anlamına gelmiyor ancak yarışta önemli ilerleme kaydedeceği anlamına geliyor. Demokrat Parti önseçiminde belirleyici olacak olan oy sayısı değil delege sayısı.

Toplam 4 bin delegenin çoğunluğunu kazanan aday başkan adaylığı yarışını kazanmış olacak. Salı günü yapılacak Süper Salı, delegelerin yüzde 34’ünün dağılımını belirleyecek.

Süper Salı’da 14 eyalette aynı anda önseçimler düzenleniyor. Bu da toplam 1357 delegenin dağılımının belli olacağı anlamına geliyor. Bu eyaletler arasında California, Demokratların kalelerinden Massachusetts, geleneksel olarak Cumhuriyetçi Teksas ve Oklahoma ile kararsız eyaletler Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia’nın yanı sıra ABD toprağı Amerikan Samoa adası var.

Şu anda en fazla delegeye sahip isim Bernie Sanders. Sanders’ı Biden ve Buttigieg takip ediyor.

Salı günkü seçim öncesi anketler Bernie Sanders’ı önde gösteriyor ancak Joe Biden’ın Güney Carolina’da açık farklı birinci gelmesi hesapları karıştırdı.

Özellikle Texas ve California’da Demokrat seçmenin kullanacağı oy belirleyici olacak gibi.

Michael Bloomberg de ilk defa oy pusulasında yer alacak. Bloomberg 4 eyaletteki ön seçimlere katılmamıştı. Bloomberg seçim kampanyası için şu ana kadar yaklaşık 500 milyon dolar harcamış durumda.

Bloomberg, anketlerde üst sıralarda görünüyor.

Süper Salı için anketlerin favorisi Bernie Sanders, Biden’ın Güney Carolina’da iyi iş yaptığını söyledi ancak büyük eyaletlerde kazanmak için iyi şansları olduğunu kaydetti.

Biden da California’da kazanmanın çok zor olacağını belirtti ancak seçim kampanyasının gidişinden memnun olduğunu belirtti.

Süper Salı öncesinde önseçimleri başa baş götüren iddialı aday adayları Biden ve Sanders katıldıkları televizyon programlarında birbirlerini eleştirdi.

Biden Fox televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Bence Demokrat Parti’nin aradığı bir Demokrat, sosyalist değil ya da eski cumhuriyetçi değil. Adaylarının bir Demokrat olmasını ve ülkeyi benim bütün kariyerim boyunca yaptığım gibi bir araya getirmesini istiyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Biden’ın eski Cumhuriyetçi sözüyle kastettiğinin milyarder işadamı Mchael Bloomberg olduğu sanılıyor. Bloomberg ilk dört önseçime katılmamış, ancak yarım milyar dolarlık reklam bütçesiyle seçmeni etkilemeye çalışmıştı.

30 yıllık Demokrat olduğunu söyleyen Sanders ise küçük bağışçı kampanyasının tüm partilerden destek aldığını bunlara Cumhuriyetçilerin de dahil olduğunu söyledi.

Sanders, Biden’ı siyasi organizasyonlardan ve zenginlerden bağış almakla suçladı ve CBS televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘ben Joe biden gibi zenginlerin kapısına gitmiyorum’’ dedi.

Bernie Sanders Pazar gününü Süper Salı’nın büyük ödülü olarak görülen California eyaletinde kampanya faaliyetlerini sürdürerek geçirdi.

Biden Güney Carolina’da önemli bir zafer elde etmişti ve Sanders oyların yüzde 20’sini alırken yüzde 48’le yarışı tamamlamıştı. Edison araştırma şirketinin sandık çıkış anketi Biden’ın Afrika kökenli Amerikalılar’ın yüzde 61’inin desteğini aldığını gösterirken Sanders için bu oran yüzde 17’de kalmıştı.

Biden son 24 saatte 5 milyon dolar bağış topladığını açıkladı. Biden’a destek veren parti içindeki isimlerin sayısı da arttı. Bunlara eski Demokrat Parti Ulusal Konseyi Başkanı, Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Wasserman Schultz da dahil.

Güney Carolina’daki ön seçim sonrası Tom Steyer kampanyasını askıya aldı.

Salı günü sonrasında da sonuçlara göre bazı aday adaylarının yarıştan çekilebileceği yorumları yapılıyor.