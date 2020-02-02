Demokrat Parti’nin İlk Seçim Sınavı Iowa’da

3 Şubat Pazartesi günü Iowa eyaletinde Demokratlar hangi ismin partinin başkan adayı olması için tercihlerini ortaya koyacak.

Son 50 yıldır ABD’deki siyasi partiler bir dizi parti kongresi ve ön seçimle başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor.

Iowalılar Demokratlar’ın başkan adayının kim olacağı konusunda ilk oyları kullanacak.

Iowa ön seçimi Başkan Trump’ı Kasım ayında yapılacak 2020 seçimlerinde devirmek isteyen Demokratlar’ın ilk sınavı. Ancak ekonominin güçlü, işsizliğin ise düşük olduğu bu dönemde Demokratlar’ın işi kolay olacağa benzemiyor.

Yarıştaki bir düzineye yakın aday adayı serbest ticaret, bedava üniversite eğitimi, istihdamın arttırılması, sağlık sigortası ve benzer konularda seçmenin desteğini almaya çalışıyor.

Seçmenin bir kısmıysa ekonomik vaatlerle ilgilenmek yerine yalnızca Trump’ı koltuğundan edecek adayı desteklemeye odaklanıyor.

Webster kentinden seçmen Mary Talbott da bunlardan biri. Talbott, ‘‘Benim sigortayla ilgili kötü bir hikayem yok. Mali olarak da yok. Derdim sadece Trump’’ diyerek Başkan’ın tutarsız kararları ve Twitter mesajları karşısında ‘‘huzur’’ aradığını söylüyor.

Talbott, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, South Bend Indiana’nın eski belediye başkanı Pete Buttigieg’e destek veriyor. ‘‘Bence onun iyi fikirleri var ve dinlemeyi biliyor. Trump’ın ne yaptığını bildiğini sanmıyorum ve bu hepimizi olumsuz etkiliyor.’’

Demokrat Başkan aday adaylarının sayısı fazla, anketlerde önde götüren dört aday Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg’in destek oranıysa birbirine yakın. 3 Şubat’ta Iowa’da yapılacak seçime katılımın da yüksek olması bekleniyor.

Ancak Demokrat Parti seçimine katılımın yüksek olması demek bu eyalette Demokratlar’ın işinin kolay olacağını göstermiyor zira Başkan Trump 2016 seçimlerinde Iowa’yı kolayca kazanmıştı.

29 Ocak’ta yayınlanan anket Iowa’daki ön seçim öncesinde eski Başkan yardımcısı Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders’ı Demokratlar’ın seçim yarışını en önde götüren isimleri olarak gösterdi.

Monmouth Üniversitesi’nin son anketine göre Biden seçime katılanların yüzde 23’ünün tercih ettiği aday olarak görünürken Sanders yüzde 21 destek oranında. Ancak anketin sapma payı da göz önünde bulundurulduğunda iki adayın başabaş gittiği yorumu yapılıyor.

Anket South Bend Indiana eski belediye başkanı Pete Buttigieg’i yüzde 16’da ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ı yüzde 15’te gösteriyor. Bu isimleri yüzde 10 ile Minnesota Senatörü Amy Klobuchar izliyor.