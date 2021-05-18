Demokrat Vekil Ilhan Omar'dan ABD'nin İsrail'e son silah satışına tepki

WASHINGTON (AA) – ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Ilhan Omar, Gazze saldırılarından kısa süre önce İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay veren Joe Biden yönetimine tepki gösterdi.

ABD Kongresi'ndeki ilk kadın Müslüman vekillerden Omar, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e hassas güdümlü füze satışına onay veren Biden yönetimini eleştirdi.

Omar, "Biden yönetimi için, şiddetin artması ve sivillere yönelik saldırıların ardından Netanyahu'ya koşulsuz şekilde 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışına izin vermesi şok edici olur." değerlendirmesini yaptı.

"Eğer bu satışa onay verilirse bu, şiddetin devamına yeşil ışık ve ateşkes çabalarına sekte anlamına gelecektir." ifadesini kullanan Omar, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını gördükten sonra ABD yönetiminin söz konusu silah satış onayını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Washington Post gazetesinin dün Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberde, Joe Biden yönetiminin, 5 Mayıs’ta İsrail’e 735 milyon dolar değerinde Müşterek Direkt Taarruz Mühimmatı (JDAM) olarak da bilinen hassas güdümlü füzelerin satışına onay verdiğini Kongreye tebliğ ettiği kaydedilmişti.

Bu satış tebligatının, Kongrede 15 günlük değerlendirme süreci için bekletildiği belirtilen haberde, özellikle de Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının bu satıştan rahatsız olup detaylarına ilişkin bilgi talebinde bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken özellikle progresif kanatta yer alan Demokrat Kongre üyeleri, Biden yönetiminin İsrail politikalarına tepkilerini dile getiriyor.