Demokratik Parti’ye ‘koruma polisi’ yok

Başkent’te Demokrat Parti’nin genel merkez binasında görev yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler geri çekildi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bir koruma polisi bulunuyor. Ancak yıllardır genel merkez binası önündeki nöbetçi kulübesinde görev yapan Hassas Bölgeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi koruma polisi hiçbir gerekçe gösterilmeden geri çekildi.

“SORUMLUSU AKP’DİR”

Yapılan girişimler sonuç vermezken genel merkez yakınında bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının önünde görevli polisin aynı zamanda DP binasını koruyacağı bildirildi. Ancak iki bina arasındaki uzaklık nedeniyle tek bir polisin iki binayı da koruması neredeyse imkansız bulunuyor.

DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Personel eksik diye partideki koruma polislerini çektiler. Bu gerekçe değil bahanedir, bu hedef göstermedir, bu güvenlik zafiyetidir. Bir kişinin burnu kanarsa sorumlusu AKP’dir” dedi.