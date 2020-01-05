Demokratlar Arasındaki Yarış Hız Kazanıyor

2020 başkanlık seçim kampanyalarının Ocak ayından itibaren ivme kazanması bekleniyor. Demokrat Partili başkan aday adayları, Iowa eyaletinde ilk ön seçimlerin yapılacağı 3 Şubat öncesinde çalışmalarına hız veriyor. Ulusal kamuoyu yoklamalarına göre eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Demokrat Parti yarışını önde götürüyor. Biden’ın bazı rakiplerininse ön seçimlerin daha erken yapılacağı Iowa, New Hampshire ve Güney Carolina eyaletlerinde oldukça iyi sonuçlar elde etmesi bekleniyor.

Joe Biden, 2020 seçimlerinde Başkan Trump’ı mağlup edebilecek en güçlü aday olduğunu iddia ediyor.

Biden,“Çok iyi ve saygın rakiplerimin beni ‘Biden ülkeyi birleştirme konusunda çok saf,’ şeklinde eleştirdiğini biliyorum. Ama eğer ülkeyi birleştiremezsek başarıya ulaşamayız” diyor.

Biden, ülke çapındaki anketlerde yarışı önde götürse de Iowa ve New Hampshire gibi ön seçimlerin yılın ilk aylarında yapılacağı eyaletlerde Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren gibi güçlü rakiplerle mücadele etmesi gerekiyor.

Warren, seçim mitinglerinde “Ekonomiyi teşvik etmek istiyorsak, büyüyen bir ekonomi istiyorsak o zaman ekonomiyi halka yatırım yaparak büyütelim. Parayı halkın eline verelim, milyarderlerin eline değil!” ifadelerini kullanıyor.

Warren kampanyası, 2019 boyunca anketlerde yükselmeye devam etse de son zamanlarda durağan bir seyre girdi.

İlk ön seçimlerin yapılacağı eyaletlerde rakiplerinin arasından hızla sıyrılan aday, Indiana eyaletindeki South Bend kentinin belediye başkanı Pete Buttigieg.

Buttigieg, “Amerika’da büyük reformlar ve fikirlere ön ayak olmaya hazır çoğunluğu kutuplaştırmak yerine bir araya getirebiliriz. Bu çoğunluğu bir arada tutabilirsek yıllardır mümkün olmayacağını düşündüğümüz işleri başarabiliriz” düşüncesinde.

Demokrat Parti yarışının üst sıralarında yer alan bir başka politikacı, kampanya mitinglerinde sık sık Trump’ı hedef alan Vermont Senatörü Bernie Sanders.

Sanders, “Bizim kampanyamız, Trump’ın yapmaya çalıştıklarının tam tersini hedefliyor. Trump bizi bölmeye çalışıyor. Biz tüm Amerikan halkının yararına olacak politikalarla herkesi bir araya getiriyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Rakiplerinin arasından sıyrılmakta zorlanan Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, New Jersey Senatörü Cory Booker ve girişimci Andrew Yang gibi adaylarsa Iowa eyaletinde çıkış yapma fırsatı arayacak.

Profesör Larry Sabato’ya göre adaylar, oylama başladıktan sonra kritik bir sınavla karşılaşacak.

Sabato, “Ya oy alacaksınız ya da almayacaksınız. Hiç kimse Iowa’da yüzde bir oranında oyu nasıl aldığınızı açıklayamaz. Yarışa devam etmeniz zor olur çünkü size bağış yapanlar ‘başarılar dileriz’ deyip ilişkiyi kesebilirler. Bu da parasız kalmak, seçim kampanyanızın kepenklerini indirmek demektir” diyor.

Demokrat Parti, Trump’ı mağlup edebilecek en güçlü adayı çıkarmayı amaçlayan ılımlılarla kapsamlı ekonomik ve sosyal değişim talep eden liberaller arasındaki çekişmeye sahne oluyor.

Vanderbilt Üniversitesi’nden Thomas Schwartz, “Demokrat Parti içinde sol kanattaki enerji, Biden gibi ılımlılar arasındaki enerjiden çok daha yüksek. Ön seçimler son derece çekişmeli geçebilir” ifadelerini kullanıyor.

New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg, yarışa geç katılsa da televizyon reklamlarına milyonlarca dolar harcadıktan sonra son kamuoyu yoklamalarında aldığı destek oranını şimdiden çift haneli rakamlara yükseltti.