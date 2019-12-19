Demokratlar Noel Öncesi Yeniden Canlı Yayında Tartışacak

Temsilciler Meclisi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ı azletmesinden bir gün sonra bu akşam Demokrat başkan aday adayları yılın son tartışma programında bir araya gelecek. Los Angeles’ta düzenlenecek tartışmaya bu defa, Demokrat Parti’nin sıkı eleme kuralları sonucu sadece yedi aday adayı katılacak. Tartışma programına ev sahipliği yapan California, başkanlık seçimleri için Washington’a en fazla delege yollayan eyalet. Ancak bir yandan azil gündemi diğer yanda Noel ve yeni yıl tatili dönemi olması sebebiyle tartışma programının seçmenler arasında rağbet görmesi beklenmiyor. Program, PBS ve CNN kanallarında yayınlanacak.

2020 ABD Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday olmak isteyen yedi isim, 2019’un altıncı ve son tartışma programında buluşacak. Aday adayları, Başkan Donald Trump’ın ikinci defa seçilmesini engelleyecek en iyi seçenek olduklarını endişeli seçmene kanıtlamaya çalışacak.

Noel bayramından hemen önce PBS ve CNN kanallarında canlı yayınlanacak olan tartışma programı, Demokrat seçmenin ağırlıklı olduğu California eyaletinin Los Angeles kentinde düzenlenecek. ABD nüfusunun sekizde birini barındıran California’yı kazanmak, önseçimlerde “büyük ödül” olarak tanımlanıyor.

Noel ve yeni yıl tatilleri dışında Trump’ın azil sürecine odaklanan Amerikalılar arasında bu tartışma programı en az seyirciyi çekebilir. Önceki beş programda seyirci sayısı, düzenli olarak azaldı. Bu nedenle aday adaylarının canlı yayın tartışmaları yerine, erken oy kullanılacak eyaletlerde mitingler düzenlemesi gerektiğini savunan kampanya ekipleri de var.

Demokrat Parti’den bir ismin açık ara önde olmaması ise birçok seçmenin kararsızlığını ortaya koyuyor. Bu kararsızlık Demokrat Parti’nin liberal kanadından mı yoksa merkezi yapısından mı bir adayın Trump’ı alt edebileceği, adayın kadın mı yoksa erkek mi olması gerektiği ya da farklı bir etnisiteden mi seçilmesi gerektiği sorularının yanıtlanamamasından kaynaklı.

Bu tartışma programında, geçmişteki programlara nazaran etnik çeşitlilik eksik kalacak. Zira ilk defa bir siyah ya da Latin Amerikalı aday adayı sahnede yer almayacak.

California’daki seçim yarışı ulusal eğilimlerin de bir yansıması. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Elizabeth Warren yarışı önde götüren Demokratlar. Onları, Indiana eyaletinin South Bend kenti Belediye Başkanı Pete Buttgieg, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, iş adamı Andrew Yang ve milyarder hayırsever Tom Steyer izliyor.

Loyola Marymount Üniversitesi’nde bu akşam düzenlenecek tartışma programında bir aday adayının eksikliğiyse dikkat çekici. O isim, eski New York Belediye Başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg. Bloomberg bu tartışmalara Demokrat Parti kuralları gereği katılmıyor zira kampanyasına bağış kabul etmiyor. Ancak podyumda yer almayacak olsa bile Bloomberg California’da varlığını hissettiriyor. California eyaletindeki tüm televizyon kanallarına yoğun reklam veren Bloomberg, kendini hiç tanımayan seçmene ismini duyuruyor.

Bloomberg’ün yarışa daha geçen ay yani geç katılması, ağır basan bir meseleye de dikkat çekiyor: “Seçilebilirlik’’. Bu durum, Demokrat Parti’nin bir grup aday adayının, Trump’ı alt edecek güce sahip olup olmadığıyla ilgili tedirginlik yaratıyor.

Demokratlar’ın çıkaracağı adayın bir görevi de, parti içindeki apayrı fraksiyonları birleştirmek için çalışmak olacak. 2016’da Bernie Sanders’ı alt ederek Demokrat Parti’nin adayı olan Hillary Clinton bu görevde epey zorlanmıştı.