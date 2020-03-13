‘Demokratlar ve Trump Corona Paketi Üzerinde Anlaştı’

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar’ın, Başkan Donald Trump yönetimiyle Corona virüsüyle mücadele yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi. Açıklama Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından yapıldı. Pelosi, anlaşmanın yakın bir zamanda oylamaya sunularak onaylanacağını belirtti.

Pelosi açıklamasında, ”Önemli zorluklara çözüm bulmak için yönetimle bir anlaşmaya varmış olmamızdan dolayı gurur duyuyorum Anlaşma şimdi yakında meclisten geçecek” dedi.

Nancy Pelosi ve ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Perşembe gününden bu yana, salgının ekonomiye zararlarını sınırlamayı amaçlayan milyarlarca dolarlık bir yardım paketi üzerinde müzakereler yürütüyordu.

Tasarı, ücretsiz Corona virüsü testi, virüsten etkilenenlere iki hafta ücretli hastalık izni ya da aile izni gibi maddeler içeriyor. Tasarı ayrıca halkın ekonomik olarak zarar görmesini engellemeye yönelik birtakım sosyal güvenlik programlarının kapsamını genişletiyor.

Kongre’deki Cumhuriyetçiler, anlaşma üzerinde bir tutum belirlemek için önce Trump’ın basın toplantısını bekliyordu. Trump basın toplantısında, paketle ilgili hala bir anlaşma sağlanamadığını, Demokratlar’ın önerilerinin yetersiz olduğunu söylemişti. Pelosi’nin, tasarıyı geçirmek için Cumhuriyetçiler’in desteğine ihtiyacı yok ancak tasarının Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daysa iki partinin de desteğini alması gerekiyor.