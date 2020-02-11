‘Demokratların çoğunluğu, Trump’ın yeniden seçilmesindense bir meteorun insanlığı yok etmesini yeğliyor’

ABD’de 2020 başkanlık yarışında ön seçimler devam ediyor. Ön başkanlık seçimlerinin bugün gerçekleştirileceği New Hampshire’da Massachusetts-Lowell Üniversitesi’nin yaptığı bir anket, Demokrat Partili seçmenin Donald Trump konusundaki yaklaşımını gözler önüne serdi.

Ankete göre, New Hampshire’daki Demokrat Parti seçmenlerinin yüzde 62’si Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı olarak seçilmesindense insanlığın sonunun gelmesini yeğliyor. 400 Demokrat Parti seçmeninin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 69’u Trump’ın yeniden seçilmesine karşı büyük bir meteorun dünyaya çarpmasını tercih edeceklerini söyledi.

Katılımcıların yüzde 38’i ise, Trump’ın seçildiğini görmektense kendilerinin ve tüm insanlığın ölümünü yeğledikleri yanıtını verdi.

‘Anketin amacı, Demokratların ne kadar kızgın olduğunu anlamak’

Anketi gerçekleştiren ekibin lideri Prof. Joshua J. Dyck, anketin ‘Demokratların ne kadar kızgın olduğunu’ anlamakta yardımcı olacağını belirtirken, katılımcılara ‘büyük bir meteorun çarpması’nın sorulmasının nedeninin, ‘partizan öfkenin’ ve ABD seçmenleri arasındaki kutuplaşmanın büyüklüğünü ölçmek olduğunu söyledi.

Kendilerini ‘muhafazakar ideolojiye sahip olmakla’ tanımlayan yüzde 72’lik orandaki seçmen ise Trump’ın yeniden seçilmesini istediklerini ifade etti. ‘Ilımlılar’da Trump’ın yeniden seçilmesinden yana olduğunu dile getirenlerin oranı ise yüzde 31.

‘Demokratların çoğunluğu, Trump’ın başkanlığına azil yoluyla son vermekten yana’

Ankette görüşlerini ifade eden Demokrat seçmenler, Başkanlık seçimlerinde Trump’ın karşısında Demokrat adaylardan kimi görmek istedikleri sorusuna ise, yüzde 42 oranında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden yanıtı verilirken, Bernie Sanders’tan yana görüş bildirenlerin oranı yüzde 31 oldu. Katılımcıların yüzde 27’si, her iki adayın da ‘Trump’ı yenme konusunda eşit ihtimale sahip olduğunu’ dile getirdi.

Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise, azil süreci oldu. Demokrat katılımcıların çoğunluğu Trump’ın başkanlığına azil yoluyla son verilmesi gerektiğini söylerken, seçim yoluyla yeni bir başkan seçilmesi gerektiğini dile getirenlerin oranı yüzde 45’te kaldı.