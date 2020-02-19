Demokratlar’ın Dokuzuncu Tartışma Programından Beklentileri Büyük

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday olmak için yarışan altı isim bu gece Nevada’da kozlarını paylaşacak. Televizyonlardan canlı yayınlanacak tartışma programı, adaylık yarışına geç katılan milyarder işadamı Michael Bloomberg’ü ilk defa rakipleriyle karşı karşıya getirecek.

Las Vegas’ta düzenlenecek tartışma programında eski New York Belediye Başkanı da olan Bloomberg ile birlikte Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg yer alacak.

“Sanders ilk Bloomberg ikinci sırada”

Daha önceki tartışma programlarına ve ilk 4 önseçime katılmama kararına rağmen Michael Bloomberg son anketlere göre ikinci sıraya yerleşti bile.

Haber ajansı Reuters’in danışmanlık şirketi Ipsos’la birlikte düzenlediği ulusal ankete göre ilk sırada Bernie Sanders var. Ankete katılanların yüzde 25’i Sanders’a oy vereceğini söyledi. Geçen hafta New Hampshire önseçimini kazanan 78 yaşındaki Sanders, desteğini bir haftada yüzde 5 arttırarak bir rekora imza attı.

78 yaşındaki Michael Bloomberg de Sanders’ın ardından katılımcıların yüzde 17’sinin desteğini aldı. Yarış ilk başladığında Başkan Donald Trump’a karşı en güçlü aday olabileceği yorumları yapılan eski başkan yardımcısı Joe Biden ise yüzde 13 destekle üçüncü sıraya düştü.

Iowa önseçimlerini kazanan, New Hampshire’de ikinci gelen Pete Buttigieg ise ulusal ankette yüzde 11’le dördüncü sırada. Buttigieg’ı yüzde 9 ile Elizabeth Warren ve yüzde 5 destekle Amy Klobuchar izledi.

Reuters/Ipsos anketine göre, kampanyasına bağış toplamak yerine kendi cebinden 330 milyon dolardan fazla harcayarak yürüten, Bloomberg son üç haftadır kayıtlı seçmen desteğini arttırarak, ikinci sırada görünen Joe Biden’ı yerinden etti.

İnternet üzerinden yapılan ankete 1115 yetişkin katıldı. Katılımcıların 543’ü kendisini kayıtlı Demokrat seçmen ya da bağımsız olarak tanımladı. Anketin yanılma payı yüzde 5 olarak açıklandı.

Son anket verileri ışığında bu akşamki tartışma programının Bloomberg’e karşı başta Sanders olmak üzere tüm aday adaylarının yoğun eleştirileriyle geçmesi bekleniyor. Bloomberg, 2009’da yeniden belediye başkanı seçilmek için yürüttüğü kampanyadan bu yana hiçbir siyasi tartışmanın içinde yer almadı. Bloomberg’ün tartışma programındaki varlığı, yarışı önde götüren Bernie Sanders’a bir koruma kalkanı da sağlayabilir.

Biden ve Warren ayakta kalabilecek mi?

Ancak baskı altında olacak tek isim Michael Bloomberg değil. Iowa ve New Hampshire önseçimlerinde varlık gösteremeyen ve anketlerde arka sıralara gerileyen Joe Biden ve Elizabeth Warren da, kampanyalarını canlandırmak için son fırsatlarını kullanıyor. 77 yaşındaki Biden ve 70 yaşındaki Warren’ın Nevada önseçimlerinden başarıyla çıkması, uzmanlarca siyasi bir ölüm-kalım savaşı olarak yorumlanıyor.

New Hampshire’daki tartışma programındaki performansıyla, önseçimlerde üçüncülüğü yakalayan 59 yaşındaki Klobuchar ve 38 yaşındaki Pete Buttigieg’ın siyah ve Latin kökenli adaylardan destek bulamamasının da bu akşamki tartışma programında gündeme gelmesi olası. Nevada’da 2016’daki önseçimlerde oy verenlerin neredeyse üçte biri siyah ya da Latin kökenliydi.

Salı akşamı CNN televizyonunun yayınına katılan üç Demokrat aday adayının hedefinde Michael Bloomberg vardı. Bernie Sanders, Bloomberg’e, belediye başkanlığı döneminde sokakta şüpheli görülen kişilere yönelik polise verdiği ‘durdur ve ara’ yetkisi üzerinden yüklendi. Amy Klobuchar, Bloomberg’ü başkanlık kampanyası süreçlerinin birçok aday için gerektirdiği taleplerden ve zorluklardan kaçındığı gerekçesiyle hedef aldı. Pete Buttigieg da Bloomberg’ü seçimi satın almaya çalışmakla suçladı.

Adayların üçü de Bloomberg’ün ilk dört önseçime katılmama kararını eleştirdi. Iowa ve New Hampshire önseçimlerinde yer almayan Michael Bloomberg, Nevada ve Güney Carolina’daki oy pusulalarında da yer almayacak.