Demokratlar’ın Gözü Nevada’da

Nevada ön seçimi öncesi Demokrat Parti’nin Başkan aday adaylarından sol kanadın güçlü ismi Vermont Senatörü Bernie Sanders partisinin bir diğer aday adayına yüklendi.

Sanders, milyarder iş adamı Mike Bloomberg’in Beyaz Saray’a çıkmak için gerekli heyecan ve enerjiden yoksun olduğunu iddia etti.

Demokrat Parti’nin bir etkinliğinde konuşan Sanders, ‘‘Gerçek şu ki Bloomberg, parası olmasına rağmen Donald Trump’ı yenmek için gereken heyecan ve enerjiyi yaratarak seçime gerekli katılımı oluşturmamızı sağlayamayacak’’ dedi.

New Hampshire eyaletindeki önseçimde yarışı birinci tamamlayan Sanders, Iowa’da da mücadeleyi genç aday Pete Buttigieg ile başabaş bitirmişti. Sanders Las Vegas’taki konuşmasında Demokrat aday adaylarından yalnızca etkinliğe katılmayan milyarder Bloomberg’i gündeme getirdi.

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Başkan Trump’ın karşısına kimin çıkacağını belirlemek için yapılacak bir sonraki önseçim Nevada eyaletinde gerçekleştirilecek.

Bloomberg Demokrat Parti’nin Las Vegas’taki etkinliğine katılmadı, aday adayı Nevada’da da yarışmayacak.

Bloomberg, Süper Salı olarak bilinen 3 Mart’tan itibaren oylama yapılacak eyaletlere odaklanmayı hedefliyor. Bu eyaletlerden biri de Virginia. Bloomberg kampanyası dahilinde Cumartesi günü Virginia’daydı.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise Sanders’ı ismini kullanmadan eleştirdi. Biden, Sanders’ı silah üreticilerini silahlı kitle saldırıları konusundaki sorumluluklarından sıyrılmalarını sağlayan bir kanuna daha önce verdiği destek nedeniyle eleştirdi.

Biden NBC’ye verdiği röportajda ise Sanderds’ın senatörlere yönelik eleştiri ve saldırgan tavrıyla bazı destekçilerini kaybedebileceğini de söyledi. Demokrat adayların büyük kısmı Nevada seçimleri öncesinde tartışmaya girmekten kaçınıyor.

Bir diğer aday Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise grip olmasına rağmen etkinlikte sahne aldı. Warren ‘‘Bu akşam buradayım çünkü ben bir savaşçıyım’’ dedi.

Nevada’da erken oylama Cumartesi günü başladı. Parti yetkilileri katılımın beklenenden yüksek olduğunu söylüyor. Oy kullanmak için son gün 22 Şubat.

Bloomberg’e meydan okudular

Demokrat Parti aday adaylarından Joe Biden ve Amy Klobuchar, bir diğer aday olan milyarder Michael Bloomberg ile Nevada’da yapılacak tartışmada yüzleşmek istediklerini söylediler.

Demokrat Parti’nin 2020 aday adayları seçim yarışına geç katılan Bloomberg, şu ana kadar tartışma programlarına katılmak için gerekli kriterleri sağlayamamıştı. Bloomberg’in güçlü tarafıysa reklam kampanyalarına yatırdığı paranın diğer adayların reklam yatırımlarını fazlasıyla geride bırakması. 78 yaşaındaki Bloomberg, bir kamuoyu yoklamasında daha yüzde 10’un üzerinde destek alması halinde Çarşamba günü Nevada’da yapılacak tartışma programına katılabilecek.

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar NBC televizyonuna yaptığı açıklamada Bloomberg için ‘‘Radyo dalgalarının ardına daha fazla saklanamaz’’ dedi. Klobuchar Bloomberg’in tv ve radyoya verdiği reklamları kastederek ‘‘Onu radyo dalgalarıyla yenemem ancak tartışma sahnesinde yenebilirim ve bence ABD halkı karar vermek için bu tartışmaya tanık olmayı hak ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Bloomberg, kadınlara karşı uygunsuz yorumlar yapmakla ve şirketi de kadın çalışanlar için zor bir ortam oluşturmakla suçlanıyor. Bu iddialar bloomberg’in seçim kampanyası tarafından reddedildi.

Eski Başkan yardımcısı Joe Biden ise Bloomberg’e belediye başkanlığı döneminde destek verdiği ‘‘yol kesme ve üst arama’’ uygulaması konusunda medyan okuyacağını söyledi.

Indiana South Bend eski belediye başkanı Pete Buttigieg de Bloomberg’in hakkındaki iddialara yanıt vermek zorunda kalcağını düşündüğünü söyledi.