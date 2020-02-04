Demokratların Iowa Seçiminde Oy Sayımında Sorunlar Sürüyor

ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinin ilk ön seçimi Iowa eyaletinde yapıldı. Ancak yaşanan teknik aksalıklar nedeniyle sonuçlar henüz açıklanamadı. Eyalet genelinde 1600’ün üzerinde seçim bölgesinde oy kullanıldı.

Demokrat Partili seçmenler Iowa’ya özgü bir uygulamayla, sosyal merkezler, okulların spor salonları gibi mekanlarda parti toplantısı tarzında yapılan oylamalara yoğun ilgi gösterdi. Bazı merkezlerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlenirken, eyalet genelinde 200 bin civarında oyun kullanıldığı tahmin ediliyor.

Bu yıl oyların sayımında yeni bir sistem getirildi fakat yaşanan teknik sorunlar nedeniyle aradan uzun saatler geçmesine rağmen seçim sonuçları bir türlü açıklanamıyor.

Demokrat Parti bu yıl Iowa ön seçiminde yeni bazı uygulamalar da getirdi. Daha önce seçimlerin sonucunda her adayın eyaletten kaç delege topladığını gösteren tek bir sonuç yayınlanıyordu. Ancak bu yıl ilk kez parti üç sonuç dizisi açıkladı. Bunlardan birincisi, her adayın kaç delege topladığına ilişkin tahminleri içeren liste, ikincisi ilk oylamada hangi adayın kaç oy aldığı, üçüncüsü de ilk oylamada yüzde 15 oranına ulaşamayan adayların elenmesinden sonra yapılan nihai oylamanın sonuçlarını içeriyor.

Seçmenler, eğer destekledikleri aday ilk oylamada yüzde 15 oranına erişemez ve elenirse nihai oylamada ya başka bir adaya oy vermeyi ya da oy kullanmamayı tercih edebiliyor.

Hem bu yeni uygulamanın süreci daha karmaşık hale getirmesi hem de yaşanan bazı teknik aksaklıklar nedeniyle Iowa’da sonuçların açıklanması beklenenden uzun sürdü. Demokrat Parti’nin Iowa’daki merkezi, ertelemenin seçim bölgelerinden sonuçların merkeze rapor edilmesi sürecinde yaşanan bazı sorun ve tutarsızlıklardan kaynaklandığını, herhangi bir dış müdahale ya da siber saldırının söz konusu olmadığını belirtti.

Bazı Demokrat Partili yerel yetkililer, sonuçların rapor edilmesi için hazırlanan yeni bir uygulamayı kullanmada aksaklıklar yaşandığı, bu yüzden sonuçları iletmek için telefonlara yüklenildiği, bunun da sayım sürecini yavaşlatmış olabileceği bilgisini verdi.

Demokrat Partili adayların seçim kampanyalardan bu yaşanan gecikmeye tepkiler geldi. Senatör Elizabeth Warren’ın kampanya müdürü Roger Lau, Iowa ön seçim sonuçlarının açıklanmasının gecikmesini ‘berbat’ bir durum olarak niteledi ve ‘geçen her bir saniye sürece daha çok zarar veriyor’ ifadesini kullandı.

Sonuçların açıklanmasında yaşanan sorunla ilgili Trump’ın kampanyasından yorum geldi. Başkan Trump’ın 2020 seçimleri kampanyası müdürü Brad Parscale, durumu ‘tarihteki en baştan savma tren kazası’ olarak niteledi. Demokratlar’ı eleştiren Parscale, ‘’Tüm sağlık sistemimizi bu kişiler mi idare etmek istiyor?’’ ifadesini kullandı.

Demokrat Parti’nin başkan adayı beş aylık sürede 50 eyalet ve ABD’ye ait çeşitli bölgelerde yapılacak ön seçimler sonucunda topladıkları delege sayısına göre belirlenecek. Salt çoğunluk 1991 delegeyi toplamayı başaran aday 2020 seçimlerinde Başkan Donald Trump’ın karşısına çıkacak.

Iowa aslında 41 delegeyle nicelik olarak ufak oranda bir ağırlığa sahip ancak ilk yarış olması bakımından önem taşıyor. Burada galip gelen ya da en azından üst sıralarda yer alan aday adayları yarışta yeni ivme kazanabiliyor ve destekçi sayısını daha kolay arttırabiliyor.

Demokrat Parti’de kalabalık başlayan adaylık yarışında aday adayı sayısı 12’ye kadar indi. Anketlere göre Senatör Bernie Sanders ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ı Indiana eyaletine bağlı South Bend kentinin eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren izliyor. Demokrat Parti’nin Trump karşısına çıkaracağı adayı belirleme sürecinde ilk ön seçime ev sahipliği yapan Iowa’nın önemi, burada kazanan adayın genelde diğer yarışlarda ipi göğüsleyen ismin çıktığı yer olması. Çoğunluğu beyaz Amerikalılar’ın oluşturduğu kritik öneme sahip eyalet Iowa’da 1996’dan bu yana hangi Demokrat başkan aday adayı galip geldiyse ön seçimlerin sonucunda da partinin başkan adayı oldu.