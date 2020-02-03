Demokratların Kritik Günü: Iowa Neden Önemli? 

Amerika’nın yeni başkanını seçmek ya da görevdeki başkana bir dönem daha onay vermek için sandık başına gitmesine 9 ay kala Demokrat Parti’de Donald Trump’ın rakibini belirlemek üzere gerçekleştirilecek ön seçim süreci, Iowa’da başlıyor.

Çoğunluğu beyaz Amerikalılar’ın oluşturduğu kritik öneme sahip eyalette, 1996’dan beri ön seçimi kazanan aday adayının, başkan adaylığını garantilediği gözleniyor. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın kamuoyu yoklamalarında başa baş gittiği yarışın galibinin kim olacağını önceden kestirmekse bu kez zor görünüyor.

Demokrat Parti’de kalabalık başlayan adaylık yarışında aday adayı sayısı 12’ye kadar indi. Bernie Sanders ve Joe Biden’ı South Bend eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren izliyor. Demokrat Parti’nin Trump karşısına çıkaracağı adayı belirleme sürecinde ilk ön seçime ev sahipliği yapan Iowa’nın önemi, burada kazanan adayın genelde diğer yarışlarda ipi göğüsleyen ismin çıktığı yer olması.

Iowa’daki seçim çalışmalarında da Demokrat Parti’yi kendi liberal çizgisinde şekillendirme vaadinde bulunan Bernie Sanders’ın genç seçmenleri etkilediği gözlenirken Joe Biden, yaşlı seçmenlerin desteğini korumayı umuyor.

En genç aday Pete Buttigieg’in Bernie Sanders’dan sonra en büyük ikinci kalabalığı topladığı Iowa’da diğer adaylardan farkı, söylemlerinde doğrudan Trump’ı hedef almayıp daha merkezci vaatlerde bulunması. Elizabeth Warren ise birleştirici ve uzlaştırıcı aday olarak kendisini ön plana çıkarma arayışında.

Yerel saatle akşam 7’de başlayacak ön seçimin ilk oylamasının en fazla bir saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların iki saat içince açıklanacağı ön seçimlere katılan adayların bir sonraki oylamaya girmeye hak kazanması için en az yüzde 15 oranında oy alması gerekiyor.

Başkan aday adaylarını bekleyen bir diğer zorlu yarış 11 Şubat’ta New Hampshire’da yapılacak ikinci ön seçim olacak.

Demokratlar, bir sonraki sınavı 3 Mart’ta verecek. Süper Salı olarak bilinen ve 14 eyalette birden ön seçimin yapılacağı gün olan 3 Mart’ta Trump’ın karşısına hangi adayın çıkacağı büyük ihtimalle belli olacak. Özetle Demokratlar’ın ön seçim süreci Haziran ayına kadar devam edecek olsa da Trump’ın 2020’deki Demokrat Partili rakibinin belli olmasına yaklaşık bir ay kaldı.