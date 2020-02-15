Denetim kurulu raporunda şok tespitler yapıldı… Kızılay kurbanların hesabını veremedi

SÖZCÜ, Kızılay’ın Denetim Kurulu üyelerinin, Kerem Kınık yönetimine ilişkin düzenledikleri rapora ulaştı. Raporda, inceleme yapan heyetin talep ettiği belgelerin verilmediği kaydedildi. Yönetim tarafından işleme konulmayan raporun, eski yöneticiler tarafından yapılan suç duyurusunda da yer aldığı bildirildi. İşte, 7 Nisan’da yapılan Genel Kurul’dan önce hazırlanan 4 Nisan 2019 tarihli rapordan bazı bölümler:

KURBAN: 2018’deki kurban kesim kampanyamızın yurtiçi ve yurtdışı kurban hisselerinin nerede, ne zaman kesildiğiyle ilgili olan dosyayı incelemek istediğimizde, dosyanın halen kapanmadığı, kesilen kurban etlerinin halen kavurma yapılmadığı ve dağıtımının sağlanmadığı öğrenilmiş olup bu tarihe kadar konu ile ilgili yönetim kararı ve belgeler iletilmediği için inceleme yapılamamıştır.

2 MİLYONLUK PERSONEL

PERSONEL: Güçlü bir insan kaynakları yapımız olduğu halde, özel bir şirket ile sözleşme yapılarak, daha sonra 2.000.000 TL civarında yüksek meblağda ödeme yapılması karşılığında sulh ibra yoluna gidilmesi zarara yol açmıştır.

BİNA: Yeterli sayıda gayrimenkulümüz olmasına rağmen, yüksek meblağlar ödenerek yeni yerlerin kiralanmasının kurulumuzca tasvip edilmediği…

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, konuyu Meclis gündemine getirerek “Cumhurbaşkanı’nın bir an önce Kızılay’ı incelemesi için Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçirmeli” dedi.

CHP ÇIĞ FELAKETİNİN RAPORUNU HAZIRLADI:

Büyük ihmaller yaşandı iş makineleri tetikledi

CHP, Van’da 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığındaki heyetin raporunda çarpıcı tespitler yapıldı. Cumhuriyet’in haberine göre raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

İHMALLER ZİNCİRİ: İlk çığ felaketinde minibüsteki 14 kişinin 7’si kurtarılırken, 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmış ancak kalan iki kişiye ulaşılmak için uygun zaman beklenmeden ikinci gün yapılan arama işlemlerinde ihmaller yaşanmıştır. 150’ye yakın sivil vatandaşın bölgeye alınması ve yeterli çığ çubuğu olmadan aramaya katılmaları, ihmallere neden olmuştur. Çığın olduğu alanın içinde ateş yakılması ve onlarca insanın o ateşin başında toplu halde olması bir başka ihmal olarak görülüyor.

MAKİNELER TETİKLEDİ: Aynı anda birden fazla iş makinesinin yüksek desibelde çalışması sonucu çıkan gürültü, ikinci çığın oluşmasını tetikleyen faktörlerin başında geldi.